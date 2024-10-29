29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda Niğde\'de fener alayı düzenlendi

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Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Bando takımının eşlik ettiği fener alayı Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Fener alayına Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Çelik yaptığı konuşmada, şehitleri yad ederken fener alayına katılım gösterenlere teşekkür etti. Vali Çelik, "Niğdeli hemşerilerim tarihte her daim bu ülkenin korunmasında, vatan savunmasında hep ön cephelerde oldu. Bugün de bu bayram vesilesi ile Niğdeliler bu kalabalıkla bayrağa ve vatana olan sevgisini çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Biz de her sene milli bayramlarımızı daha coşku ile kutluyoruz. Biz, birliğimizi beraberliğimizi koruduğumuz sürece bizi alt edemeyecekler. Yeter ki biz bir olalım" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise her sene daha kalabalık fener alayı gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Türkiye zor bir coğrafyada ama biz bir arada olduğumuz ve çok çalıştığımız sürece ilelebet bu cumhuriyet var olacaktır. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı olarak ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından havai fişek gösterisi ile fener alayı sona erdi. - NİĞDE