29 Yaşındaki Uzman Çavuş Vefat Etti

Hatay'da rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ve vefat eden 29 yaşındaki uzman çavuş Ali Oğuz Daşbaş son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'de Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan ve rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören 29 yaşındaki Ali Oğuz Daşbaş geçtiğimiz gün vefat etti. Daşbaş, memleketi olan Hassa ilçesi Mazmanlı Mahallesi'nde askeri erkanla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Hassa Kaymakamı Osman Acar, askeri erken, Daşbaş'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Kuş tarafından kılınan cenaze namazından ardından Daşbaş, aile mezarlığına defnedildi. - HATAY