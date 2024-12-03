3 Aralık Engelliler Günü Etkinliği Edremit'te Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

3 Aralık Engelliler Günü Etkinliği Edremit'te Kutlandı

3 Aralık Engelliler Günü Etkinliği Edremit\'te Kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti ve toplumsal destek vurguları yaptı.

03.12.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Güre Mahallesinde bulunan Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri tarafından hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer katıldı.

Etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı Ertaş "Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu 3.Kademe öğrencilerini ziyaret ettik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenledikleri etkinliklere katılıp okulda eğitim gören çocuklarımızla kucaklaştık. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak hepimizin görevi. Engelleri sevgimizle hep birlikte aşacağız. Yalnızca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her zaman yanınızdayız!"dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Hasan Basri Çantay, Yerel Haberler, Mehmet Ertaş, Edremit, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 3 Aralık Engelliler Günü Etkinliği Edremit'te Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:32:24. #1.12#
SON DAKİKA: 3 Aralık Engelliler Günü Etkinliği Edremit'te Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.