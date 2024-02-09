Lapseki\'de \'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Şehitlik Yolunda\' Projesi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin merkezi ve köylerinde yaşayan 3 bin vatandaş, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Şehitlik Yolunda' projesi kapsamında şehitliklere götürülecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü projesi olarak Muhtarlar Derneği, Lapseki Kaymakamlığı ve Lapseki Belediyesi katkılarıyla 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Şehitlik Yolunda' projesi kapsamında, köylerde, beldede ve ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlar şehitlik ziyaretine götürülüyor.
Rehber eşliğinde şehitlik ziyareti yapan vatandaşlarla şehitlikte bir araya gelen Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve İl Genel Meclis üyesi Halil Özer, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şehitlik ziyaretine ilişkin açıklama yapan Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, "İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan'ın destekleriyle, Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediye Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği güç birliği içerisinde, siz değerli vatandaşlarımızın şehitliğimizi görmesi için 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Şehitlik Yolunda' projesi kapsamında, ilçe merkezi, beldeler ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretine götürüyoruz" dedi.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, "'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Şehitlik Yolunda' projesi kapsamında yapmış olduğumuz projenin uygulamasına geçtik. Şu anda ilçemize bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretini rehber eşliğinde yapıyorlar. Burada dualarını yapıyorlar ve tekrar köylerine götürüyoruz. Köylerimiz tamamlandıktan sonra ilçe merkezinden de vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretine götüreceğiz. Şehitlik ziyaretini bir proje kapsamında yaptık. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü projesi olarak Muhtarlar Derneği, Lapseki Kaymakamlığı ve Lapseki Belediyesi Katkılarıyla yaptığımız ortak proje hayata geçti. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Biz bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, burada ülkemizde rahatça yaşıyorsak bu şehitlerimizin sayesinde. Tüm vatandaşlarımızın şehitliğe gelerek onlara bir dua etmesi için bizde bu projeyi yaptık tüm Lapsekili vatandaşlarımızı, köylerimizdeki ve beldelerdeki vatandaşlarımızı şehitlik ziyaretine bekliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
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