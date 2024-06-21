3 erkek kardeş, aynı gün nikah masasına oturdu - Son Dakika
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Yerel

3 erkek kardeş, aynı gün nikah masasına oturdu

Giresun'da aynı gün nikah masasına oturan 3 erkek kardeşin, düğünlerini ise birer ay arayla farklı şehirlerde yapacak. Çiftlerin nikahını ise Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kıydı.

21.06.2024 11:08
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3 erkek kardeş, aynı gün nikah masasına oturdu

GİRESUN - Giresun'da aynı gün nikah masasına oturan 3 erkek kardeşin, düğünlerini ise birer ay arayla farklı şehirlerde yapacak. Çiftlerin nikahını ise Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kıydı.

Giresun'un Dereli ilçesi Kuşluhan Mahallesi sakinlerinden 3 kardeş; Selami, Murat ve Sinan Saray kardeşler, aynı anda nikah masasına oturarak ilginç anların yaşanmasına sebep oldular

2 yılı aşkın süredir birlikte oldukları kız arkadaşları Kübra Cömert, Serap Yıldırım ve Sevda Yıldız ile aynı anda nikah masasına oturan 3 kardeş, törene katılanlara ilginç bir deneyim yaşattı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin kıydığı nikah töreni ilginç anlara sahne oldu.

Nikahı belediye Başkanı Fuat Köse kıydı

Tören öncesinde duygularını aktaran Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "İlk duyduğumda bende çok heyecanlandım. Daha önce eşi benzeri olan bir durum mu bilemiyorum ama bu nikahı kıyma şerefini bana lütfettikleri için heyecanlandım ve koşarak buraya geldim. Acaba ekonomik şartların iyiliğinden mi yoksa kötülüğünden mi yaptılar diye sordum nikah memuru arkadaşımıza, İnsanlar artık düğün bile yapıyor mu yoksa diye. Nikah memurumuz 'böyle daha ekonomik oluyor' dedi.

Nikah sonrası 3 kardeş annelerin kucağına oturdu

Nikah sonrası tekerlekli sandalyede oturan annelerinin kucağına oturarak fotoğraf çektiren üç kardeş, duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldular.

Nikah sonrası konuşan üç kardeşlerin en büyüğü Selami Saray, "Biz üç erkek kardeş tamamen tesadüfi aynı yıl ve aynı ayda evlenme talebimiz olunca birlikte nikah kıymaya karar verdik. Umarım Mutluluğumuzda bir olur. Biz şanslıyız. Bizim düğünümüz yarın. Kardeşlerimin düğünleri birer ay arayla önümüzdeki aylarda olacak. Benim eşim Giresunlu kardeşlerimin eşleri İzmir ve Eskişehir'de olacak. Birer ay arayla düğünlerimizi yapacağız" diye konuştu.

Tüm aileyi bir araya getirdik

Abileriyle birlikte evlenen en küçük kardeş Sinan Saray ise,"Aile büyüklerimiz bizim sürekli düğünlerimizi bir arada yapmamızı istiyorlardı. Bizde birlikte nikah kıyarak, Akrabalarımızı ve dostlarımızı bir araya getirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 3 erkek kardeş, aynı gün nikah masasına oturdu - Son Dakika

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