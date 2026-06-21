3 Gün Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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3 Gün Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

3 Gün Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
21.06.2026 10:40
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Çorum'da iş yeri sahibi, asma tavandan düşen kediyi 3 gün sonra kurtardı.

Çorum'da asma tavan boşluğundan duvar içerisine düşerek 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, iş yeri sahibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki İbrahim Tığlı, iş yerinde beslediği kedinin yaklaşık 3 gündür kayıp olduğunu fark etti. İş yerinden kedi sesi gelmesi üzerine çalışanları ile birlikte kediyi aramaya başladı. Sesin ofis bölümündeki duvarın arkasından geldiğini farkeden Tığlı, kontaplak duvarı keserek kediye ulaştı. Duvardan çıkartılan kedi daha sonra iş yeri çalışanları tarafından beslendi.

Olayla ilgili yaşanan süreci anlatan işletme sahibi İbrahim Tığlı, "Yaklaşık 3 gündür kedinin ortalıkta olmadığını fark ettik. Bir yerden sesler geliyordu ama biz sesin oyun parkı tarafından geldiğini düşündük. Garson arkadaşlarımız da aramaya başladılar. Ancak bir yerden sürekli kedi sesi geliyordu. En son buraya vurduk ve kedinin burada olduğunu fark ettik. Vurdukça bağırıyordu. Biz de dedik ki, 'burayı üstten keselim ve bir bakalım.' Burayı kestik ve bir anda kedi üstümüze atladı. Kedi 3 gün boyunca havasız ve susuz kalmıştı. Hemen su verdik, sakinleştirdik. Kucağımıza alıp sevdik, nefes almasını sağladık. Daha sonra bunun nasıl olduğunu araştırdık. Salon kısmımızda çatı katına çıkan bir kapı var. Kedi oradan asma tavanın içine giriyor. Girdiği yerden geri çıkamıyor. Oradan ilerleyip kirişlerin arasından buraya düşüyor. Ben de tesadüfen o gün ofisime geldim. Aslında çok sık çıkmadığım bir bölümdü. Tesadüfen üstümü değiştirmek için burada bulunuyordum. O sırada sesleri duyunca hemen müdahale etmeye başladık" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 3 Gün Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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