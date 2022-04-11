3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu, cinayet şüphelisi tespit edildi - Son Dakika
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3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu, cinayet şüphelisi tespit edildi

11.04.2022 08:18

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu. Kadının yalnız yaşadığı ve cinayete kurban gittiği tespit edilirken; telefon incelemeleri sonucu cinayet şüphesi tespit edildi. Emniyet güçleri şimdi her yerde şüpheliyi arıyor.

İlçenin Çamurlu Mahallesinde edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Öznur T.'den ablası ve eniştesinin 3 gündür kendisinden haber alamaması sonrası durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu! Polis, tespit edilen şüphelinin peşinde

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açmalarının ardından genç kadının battaniyeye sarılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı ilk araştırmalar sonrası olay yerine Nöbetçi Savcı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma ve incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu! Polis, tespit edilen şüphelinin peşinde

TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

İki çocuk annesi genç kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kameraları ve cep telefonu emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. En son arkadaşları tarafından geçtiğimiz Cuma günü kendisiyle görüşüldüğü öğrenilen genç kadının, üç günün ardından haber alınamaması sonrası ailesinin merak ettiği öğrenildi

TESPİT EDİLEN 1 KİŞİ ARANIYOR

İki çocuk annesi genç kadının telefon kayıtlarına ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen bir erkek şahsı arama çalışması başlattı. Olayı derinlemesine araştıran emniyet güçleri evde yapılan incelemeler sonucunda en son eve bir kişinin girip çıktığını tespit etti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Hisarcık, Polis, Ünye, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu, cinayet şüphelisi tespit edildi - Son Dakika


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