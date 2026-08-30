Bandırma\'da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Program, şiirler, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreniyle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi tören öncesinde Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ. Gen. Orhun Atasever, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Onur Durna, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Sg. Ütğm. Seyit Emre Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

-Protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ. Gen. Orhun Atasever ve Belediye Başkanı Dursun Mirza, törene katılanların ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Hv. Plt. Ütğm. Yıldırım Berk Nacak yaptı.

Nacak, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekerek, "104 yıl önce, sayı ve silah olarak kendisinden çok üstün olan düşman karşısında yüreğindeki vatan sevgisi ve üstün cesaret ile milletini, ülkesini, kanının son damlasına kadar koruyan Türk askerinin, bugün de bu uğurda aynı inanç ve azimle canını seve seve feda edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Nacak, konuşmasının devamında, "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bu güzel vatanı bizlere armağan eden, başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, millet ve bayrak uğruna hayatlarını feda ederek yurdumuzun her karış toprağını koruyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra "Bugün" ve "30 Ağustos Zafer Türküsü" adlı şiirler okundu. Şiirlerin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Bandırma'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, resmi geçit töreninin gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.