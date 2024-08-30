Zonguldak\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Yerel

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü vatandaşların yoğun katılımı ile sakin bir şekilde kutlandı.

Devrek'te Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Bulvarı Hükümet Konağı önünde bulunan anıta çelenklerin sunulmasıyla başlandı.

Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapıldı. Şiirler okundu buradaki programın sona ermesinden sonra ilçe protokolü tarafından kaymakamlıkça belirlenen şehitlik kabristanı ziyaret edildi.

Düzenlenen törene; Devrek Kaymakam Vekili Gökçebey Kaymakamı Musa Türkmen, Garnizon Komutanı Öğretmen Yüzbaşı Aykut Erdoğan, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK