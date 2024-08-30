Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi - Son Dakika
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Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Ereğli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla geçit töreni gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Anıtı önünde başlayıp, Kaymakamlıkta tebriklerin kabul edilmesi ve Devrim Bulvarı üzerinde devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşmalar yapıldı ve yöresel oyunlar sergilendi. Törene, yerel yöneticiler, milletvekilleri, siyasi parti ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla geçit töreni gerçekleştirildi.

İlk tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Buradaki tören; çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayıp, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinden 12 kahramanın büstlerine ve şehitlere karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Anıt önündeki törenin ardından Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kaymakamlıktaki makamında tebrikleri kabul etti. Zafer Bayramı kutlama töreni ise Devrim Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Öztürk ve Belediye Başkan Vekili Erkan Mutlu'nun halkın bayramını kutlaması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende İkmal Üsteğmen Can Şahin, Zafer Bayramı ile ilgili bir konuşma yaptı. Yöresel oyunların sergilendiği törende kortej geçişi yapıldı. Muharip gaziler, polis ve jandarmanın yanı sıra sporcular ile resmi araçların geçişinin ardından tören sona erdi.

Düzenlenen törene; Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Öztürk, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanvekili Erkan Mutlu, Siyasi Partilerin, Oda ve Derneklerin Başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi - Son Dakika

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