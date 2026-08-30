Zaferin 104. yılında komandolardan nefes kesen gösteri

Düzce'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde, Komando Birliği'nin gösterisi, mehteran performansı ve resmi araçların kortej geçişi gerçekleştirildi. Gösteriler ilgiyle izlendi.

Kutlamalar kapsamında ilk tören, Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Düzce Valisi Mehmet Makas tebrikleri kabul etti. Daha sonra Düzce Valiliği önünde devam eden programda, Komando Birliği tarafından gösteri sunuldu. Komandoların sergilediği performans ve ardından dev Türk bayrağı açması katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Ardından kutlama programı çeşitli etkinliklerle devam etti. Halk oyunları ekipleri tarafından gerçekleştirilen gösteriler vatandaşlar tarafından takip edilirken, Düzce Belediyesi Mehteran Takımı da marşlarla programa eşlik etti.

Programın son bölümünde kortej geçişi gerçekleştirildi. Kortejde yer alan araçların siren sesleri Düzce sokaklarında yankılandı.