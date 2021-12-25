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30. yılın ödülü Rektör Alpaslan Ceylan'a - Son Dakika

30. yılın ödülü Rektör Alpaslan Ceylan'a

25.12.2021 13:16
30. yılın ödülü Rektör Alpaslan Ceylan'a

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gazetesi Erkin Too'nun 30. yıl ödülleri kapsamında "Yılın Rektörü" seçildi.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gazetesi Erkin Too'nun 30. yıl ödülleri kapsamında "Yılın Rektörü" seçildi.

Erkin Too Gazetesi'nin 25 Aralık 2021 tarihinde düzenlediği ödül törenine Devlet ve Hükümet yetkilileri, büyükelçiler, diplomatlar, bürokratlar, aydınlar, sanatçılar, kanaat önderleri, medya mensupları ve toplumun çeşitli kesiminden bireyler katıldı.

Erkin Too Gazetesi, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ı, Türk Dünyası'na 25 yıl boyunca başarıyla hizmet etmesinden, Kırgızistan'a geldiği günden itibaren halkla iç içe olmasından, sosyal sorumluluk projeleriyle halka büyük faydalar sağlamasından, pandemi dönemi boyunca Manaslı öğrencilere her ay 60 GB'lık ücretsiz internet paketi desteği vererek, öğrencilerini desteklemesinden, öğrenciler tarafından çok sayılıp sevilmesinden, Üniversitenin merkezi giriş sınavı Manas ÖSYM'ye geç kalıp telaşa kapılan öğrenciyi makam aracıyla sınav salonuna göndermesinden ve bu olayın basında haberleştirilip kamuoyunda büyük takdir toplamasından dolayı layık buldu.

Ödül töreninde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin uluslararası başarılarla Kırgızistan'ı uluslararası eğitim alanına taşıdığı, Üniversitede Kırgızistanlı gençlere uluslararası kalitedeki yükseköğretimin ücretsiz verildiği, nitelikli mezunlar yetiştirilmesi yoluyla ülkeye her alanda büyük katkı sağlandığı da vurgulandı. Gazete sene boyunca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin başarılarını haber konusu yapmıştı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, geçen hafta da Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Politikaları Bakanı Azamat Camankulov'un takdim ettiği Devlet Madalyası ile onurlandırılmış, ayrıca Kazakistan ve Çuvaşistan'dan da Devlet ödülleri almıştı. - ERZURUM

30. yılın ödülü Rektör Alpaslan Ceylan'a
30. yılın ödülü Rektör Alpaslan Ceylan'a

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Türk Dünyası, Kırgızistan, Türkiye, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 30. yılın ödülü Rektör Alpaslan Ceylan'a - Son Dakika


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