300 konukluk TOKİ projesinden sona yaklaşıldı - Son Dakika
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300 konukluk TOKİ projesinden sona yaklaşıldı

11.03.2022 10:20
300 konukluk TOKİ projesinden sona yaklaşıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine yapılacak olan 300 konukluk TOKİ projesinden sona yaklaşıldığını söyleyerek, "İlçemiz için önemli olan bu projede ihale aşamasına geldi" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine yapılacak olan 300 konukluk TOKİ projesinden sona yaklaşıldığını söyleyerek, "İlçemiz için önemli olan bu projede ihale aşamasına geldi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile yürütülen Osmaneli TOKİ projesi planlama, parselasyon ve tüm aşamaları tamamlanarak ihale edilmek üzere TOKİ İhale İdaresi Başkanlığına teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nde büyük talep gören 3.TOKİ projemiz, Osmaneli-Bursa-Bandırma YHT hattının yatırıma başlamasıyla birlikte artan sanayileşme ve bunun sonucu konut ihtiyacı için büyük katkı sağlayacak. İhale aşamasına gelen 300 konutluk TOKİ projemizin bir an önce ihaleye çıkılması sürecinde belediye olarak tüm çalışmaları tamamladık. TOKİ tarafından Osmaneli mimarisine uygun çizilen konut projesi ilçemize değer katarken, artan konut ihtiyacımızı kısmen de olsa karşılayacak. Milletvekilimiz Selim Yağcı tarafından bizzat takip edilen süreçte kısa sürede ihaleye çıkılmasını bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

300 konukluk TOKİ projesinden sona yaklaşıldı

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Münür Şahin, Osmaneli, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 300 konukluk TOKİ projesinden sona yaklaşıldı - Son Dakika


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