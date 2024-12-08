300 Yıllık Su Değirmeni Geleneksel Un Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

300 Yıllık Su Değirmeni Geleneksel Un Üretiyor

300 Yıllık Su Değirmeni Geleneksel Un Üretiyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 300 yıllık su değirmeni, 109 yıldır un ihtiyacını karşılıyor.

08.12.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 300 yıllık olduğu bilinen su değirmeni, 1915 yılında Yahudilerden satın alındıktan sonra vasiyet üzerine 109 yıldır geleneksel yöntemlerle buğday ve mısır gibi ürünleri öğütüp un haline getirerek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan ve 300 yıllık olduğu bilinen su değirmeni tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. 1915 yılında Yahudilerden alındıktan sonra işletilen ve vasiyet üzerine de yaklaşık 109 yıldır işletilmeye devam edilen değirmende geleneksel yöntemlerle buğday ve mısır gibi ürünleri öğütüp un haline getirerek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Gelişen teknolojiye direnen değirmen günümüzde halen dere yatağından akan su ile çalışmaya devam ediyor. Eski görünümünden modernize hale getirilen değirmende taleplere yetişilemiyor.

"Sakarya'da sayılı değirmenlerden biridir"

Dedesinin vasiyeti üzerine değirmeni işleterek vatandaşın un ihtiyacını karşıladıklarını aktaran 45 yaşındaki Veysel Duyar, "Bu değirmen dededen kalmadır. Yaklaşık 80 yıl dedem çalıştırdı ve bize, 'Sağ olduğunuz sürede çalıştırın, insanların un ihtiyacını karşılayın' dedi. Biz de rahmetliye söz verdik ve kapatsan olmuyor, bunu insanlar da istemiyor çünkü Sakarya'da sayılı değirmenlerden biridir. En yoğun zaman ise Eylül ile Ekim'den sonraki zamanlardır ve 3'üncü aya kadar devam eder. Burada mısır, buğday, tarhana gibi öğütülebilecek her şeyi un haline getiriyoruz. Elektrikli değirmenler arasında çok fark vardır. Onların taşı 250 kilogram ve makineye bağlı taş hafif olduğu için mısırı attığın zaman 5-6 defa çevirip un haline getiriyor ve taş ürünü yakıyor. Ancak su değirmeni böyle değildir, bu değirmendeki taş 750 kilogramdır. Mısır düştüğü anda un haline gelip dışarı atar, çevirme yapmadığı içinde yakma olmaz. Alttan su vurduğu içinde serinleme yapar. Doğadan gelen bir lezzet, ürünü bozmuyor" dedi.

"300 yıllık olduğu söyleniyor"

78 yaşındaki Yılmaz Duyar ise, "300 yıllık olduğu söyleniyor, 1915 yılında Ermeniler buradan gittiklerinde satın alınmış, biz de bu tarihi biliriz. Su değirmeni yavaş döner ve ürünü yakmaz. İstediğimiz gibi un öğütür ve lezzetli bir şekilde yenir ancak makinalar öyle değildir. Hızlı döner, yakar ve tadını kaçırır, ekmeği de iyi olmaz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, sakarya, Hendek, Tarım, Yerel, Yaşam, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Yerel 300 Yıllık Su Değirmeni Geleneksel Un Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 12:41:48. #1.12#
SON DAKİKA: 300 Yıllık Su Değirmeni Geleneksel Un Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.