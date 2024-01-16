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31. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni Eskişehir'de düzenlenecek - Son Dakika
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31. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni Eskişehir'de düzenlenecek

Tepebaşı Belediyesi, ÇGD Eskişehir Şubesi ve TGS tarafından düzenlenen '31. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni', 27 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tören, Uğur Mumcu'nun katledilişinin 31. yılında düzenlenen etkinlikler arasında yer alıyor. Gecede, Uğur Mumcu Anma Ödülleri farklı kategorilerde sahiplerini bulacak.

31. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni Eskişehir\'de düzenlenecek
16.01.2024 - 17:44,
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Tepebaşı Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından düzenlenen '31. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Töreni', 27 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Tören, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Araştırmacı gazeteci olmanın ötesinde Türkiye'nin demokrasi ve aydınlanma mücadelesinde, kalpaksız bir Kuvayı Milliye neferi olan gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 31. yılında yine Eskişehir ile özdeşleşen etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz için mutluyuz. Bugüne kadar ne yazık ki, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımlarının ışığında, akıl bilim ve çağdaşlık yolunda yürüyen pek çok aydın ve bilim insanı, haince tuzaklarla aramızdan ayrıldı. Demokrasi şehitlerimiz, Uğur Mumcu, bu ülkenin cesur ve onurlu bir ismi olarak fikir mücadelemizde ilelebet yaşayacak. Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'yu özlemle anarken, tüm Eskişehirli hemşehrilerimi de 31. Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne davet ediyorum" dedi.

Gecede, Uğur Mumcu Anma Ödülleri farklı kategorilerde sahiplerini bulacak.

Kaynak: ANKA
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