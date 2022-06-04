36 yıldır ilk günkü hevesle Türkiye Gazetesini okuyucuya ulaştırıyor - Son Dakika
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36 yıldır ilk günkü hevesle Türkiye Gazetesini okuyucuya ulaştırıyor

04.06.2022 09:50
36 yıldır ilk günkü hevesle Türkiye Gazetesini okuyucuya ulaştırıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türkiye Gazetesi dağıtıcısı Kılıç, 36 yıldır ilk günkü hevesle işini yapıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türkiye Gazetesi dağıtıcısı Kılıç, 36 yıldır ilk günkü hevesle işini yapıyor.

1970 yılında merhum Enver Ören tarafından kurulan günlük gazete, Türkiye'yi ilk kez abonelik sistemi ile tanıştırdı. 1986 yılından bu yana Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türkiye Gazetesi dağıtımını yapan 61 yaşındaki Ali Osman Kılıç, "Beni gören herkes ben kendimi bildim bileli gazete dağıtıyorsun bıkmadın mı diye soruyor. Ben buradan hepsine cevap vermek istiyorum. 36 yıldır aynı heyecanla sanki ilk günkü dağıtıma çıkıyor gibi çıkıyorum her sabah. Her gün aynı heyecanla, aynı enerjiyle yola çıkmak sadece İhlas holding bünyesinde İhlas çatısı altında olur. İşimi de abonelerimi de çok seviyorum. Allah güç kuvvet verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi. - ÇANAKKALE

36 yıldır ilk günkü hevesle Türkiye Gazetesini okuyucuya ulaştırıyor
36 yıldır ilk günkü hevesle Türkiye Gazetesini okuyucuya ulaştırıyor
36 yıldır ilk günkü hevesle Türkiye Gazetesini okuyucuya ulaştırıyor

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Kaynak: İHA

Türkiye Gazetesi, Enver Ören, Çanakkale, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 36 yıldır ilk günkü hevesle Türkiye Gazetesini okuyucuya ulaştırıyor - Son Dakika

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