36 yıldır ilk günkü hevesle Türkiye Gazetesini okuyucuya ulaştırıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türkiye Gazetesi dağıtıcısı Kılıç, 36 yıldır ilk günkü hevesle işini yapıyor.

1970 yılında merhum Enver Ören tarafından kurulan günlük gazete, Türkiye'yi ilk kez abonelik sistemi ile tanıştırdı. 1986 yılından bu yana Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türkiye Gazetesi dağıtımını yapan 61 yaşındaki Ali Osman Kılıç, "Beni gören herkes ben kendimi bildim bileli gazete dağıtıyorsun bıkmadın mı diye soruyor. Ben buradan hepsine cevap vermek istiyorum. 36 yıldır aynı heyecanla sanki ilk günkü dağıtıma çıkıyor gibi çıkıyorum her sabah. Her gün aynı heyecanla, aynı enerjiyle yola çıkmak sadece İhlas holding bünyesinde İhlas çatısı altında olur. İşimi de abonelerimi de çok seviyorum. Allah güç kuvvet verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi. - ÇANAKKALE