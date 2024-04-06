38 yıllık sahur geleneği devam ediyor
İftar programı, Türkkuyusu sahur yemeğiyle son buldu
MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1986 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Türkkuyusu sahur yemeğinde mahalle sakinleri ile buluştu.
38 yıldır her Ramazan Ayında, Türkkuyusu Mahallesinde cami önünde düzenlenen sahur yemeği, Kadir Gecesi'nde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla gerçekleşti.
Sahur yemeğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Türkkuyusu Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın, birim müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1986 yılından bu yana bu geleneğin sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ramazan Ayını geride bırakmak üzereyiz. Kadir Gecemize de eda ettik. 10 Nisan'da da Ramazan Bayramı'nı yine hep beraber karşılamış olacağız. Mutluluğumuz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.
Başkan Mandalinci, emeği geçen herkese teşekkür ederek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Yoğun ilgi gören iftar programları 11 Mart Pazartesi günü Ortakent Pazar Yerinde başlamıştı.
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