4 bin vatandaş Uluönder'de bereketi paylaştı - Son Dakika
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4 bin vatandaş Uluönder'de bereketi paylaştı

24.04.2022 00:57
4 bin vatandaş Uluönder'de bereketi paylaştı

Tepebaşı Belediyesi tarafından Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına 4 bin vatandaş katıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına 4 bin vatandaş katıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları, farklı mahallelerde devam ederek vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Uluönder Mahallesi'nde gerçekleşen iftar etkinliğine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve çevre mahallelerin muhtarları katıldı.

"Birlikteliğimiz güçlenerek devam edecek"

Başkan Ataç iftar buluşmasında, etkinliğe katılan tüm vatandaşlar ile tek tek selamlaşırken, "Bugün Uluönder Mahallemizde iftar programı gerçekleştirdik. Mahallemizin adı Büyük Atatürk'e ithaf edilmiş bir isim. Bu mahallemizde yaptığımız bütün çalışmalar son derece verimli oluyor. Bu güzel atmosferde, 4 bin vatandaşımızın katılımı ile iftar sofrasına oturmak muhteşem bir duygu. İnsanlarımız açık havada oturmayı, birlikte olmayı, sosyalleşmeyi çok özlemişler, bu sebeple her birimizin yüzü gülüyor. Buradan bütün mahalle sakinlerimize sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Birlikteliğimiz güçlenerek devam edecek ve daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" dedi

Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ise "Belediyemizin düzenlemiş olduğu iftar için Ahmet Başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkür ederiz. Bu pandemiden dolayı uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Başkanımızın ve ekibinin sayesinde bir arada olmaktan şeref ve onur duyarız. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ederim. Allah kabul etsin" dedi. - ESKİŞEHİR

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Hasan Güler, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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