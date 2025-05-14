4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi\'nde 86 yeni hedef

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi'nde 86 hedef yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlandı. 86 hedefin yer aldığı Şura Sonuç Bildirgesi kararlarından bazıları şöyle:

"- İklim krizi, afetler, savaşlar ve salgınlar nedeniyle yerel ve kısa tedarik zincirleri geliştirilerek, küresel ve merkeziyetçi tedarik zincirlerine olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikalar geliştirilmeli

Hayvancılık işletmelerinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla çobanlık için sosyal güvence imkanları sağlanmalı, mesleki yeterlilikleri belirlenmeli, "Çoban Akademileri" ve uygulamalı eğitim merkezleri kurulmalı

Hayvan hastalıklarına dirençli, adaptasyon kabiliyeti yüksek, üstün verimli ırklar desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalı

Avrupa Yeşil Mutabakatı'na tarım sektörünün uyumu çalışmaları artırılmalı

Su tasarrufu ve verimliliği artırılarak 2030 yılına kadar kişi başı günlük su kullanımı 150 litreden 120 litreye düşürülmeli

Açık kanal sulama sistemleri kapalı basınçlı sistemlere dönüştürülmeli ve sulama randımanı 2030 yılına kadar yüzde 60'a çıkarılmalı

Taşkın ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarına karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri ve 25 havzada "Kuraklık Karar Destek Sistemleri" kurulmalı ve yaygınlaştırılmalı.

Nehir havzalarının tamamında "Ulusal Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi" kurulmalı ve etkin bir şekilde yönetilmeli

2030 yılına kadar içme suyu şebekelerindeki kayıplar yüzde 32'den yüzde 25'e indirilmeli

Yeraltı suyu rezervleri korunmalı, su kullanım etkinliği artırılmalı

"Ulusal Dijital Tarım Veri Bankası" kurulmalı ve güçlendirilmeli, tarımsal uzaktan algılama ve görüntüleme teknolojileri için ulusal strateji belgesi hazırlanmalı, "Tarımsal Blokzincir Altyapısı" başlatılmalı

Tarımsal işletmelerde dijital tarıma yönelik eğitim altyapısı iyileştirilmeli, çiftçilere ve tarım sektöründeki diğer paydaşlara yönelik dijital tarım okur-yazarlığı eğitim programları düzenlenmeli

Dijital tarımın yaygınlaştırılması kapsamında ulusal ve uluslararası alternatif finansman teşvik, hibe ve altyapıları güçlendirilmeli ve etkin kullanımı sağlanmalı

Yeni nesil finansal araçlar tasarlanmalı, satın alma garantili modeller, vergisel teşvik, sigorta destekleri ve yatırım kredileri incelenmeli, "Tarımsal Finans Ar-Ge Birimi" kurumsallaştırılarak ulusal tarım finansman stratejilerine yön veren bir merkez haline getirilmeli." - ANKARA