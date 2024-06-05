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4'üncü sınıf öğrencilerin mezuniyet töreninde veliler duygu dolu anlar yaşadı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 4'üncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreninde veliler ve öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler tarafından okunan veda mesajları programa katılan velileri ağlattı.

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu 4-C sınıfı mezuniyet töreni hazırladı. İlkokul öğretmeni Hacer Ekim tarafından hazırlanan veda töreni, tarihi Tekkeliler Konağında yapıldı. 22 öğrencinin katıldığı mezuniyete aileler de katıldı. 4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, hazırladıkları veda yazılarını okudu. Öğrencilerin aileleri veda yazılarının ardından gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı mezuniyet töreninde öğrenciler de gözyaşlarını tutamadı. Veda mesajlarının ardından pasta kesilerek, kepler havaya fırlatıldı.