4 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Sürücüye Hapis Cezası

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada sürücü 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firma sahibi hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Zonguldak'ta park halindeyken geri kayan su dağıtım kamyonetinin altında kalarak yaşamını yitiren 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın ölümüne ilişkin davada karar verildi. Mahkeme, sürücüye 5 yıl 6 ay hapis cezası verirken, firma sahibi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık sürücü Ömer S. (21), tutuksuz yargılanan firma sahibi İsmail K., hayatını kaybeden çocuğun annesi Ömürcan Darıcı, babası İlker Darıcı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık sürücü Ömer S.'yi "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz yargılanan firma sahibi İsmail K. hakkında ise 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve diğer yasal şartların oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma sona erdi.