40 Yıl Süren Su Birikintisi Sorunu Çözüldü

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40 yıldır devam eden sorun çözüldü

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt Mahallesinde yağmur yağışlarında evinin önünde su biriktiğini ve bu nedenle sokağa çıkmakta çok zorlandığını belirten Mahalle sakini Ali Orpak, 40 yıldır süren bu çilenin MUSKİ tarafından çözüldüğünü söyledi.

Ortaca Ekşiliyurt Mahallesinde çalışma gerçekleştiren ekipler, her yağışta evinin önünde su biriken ve sokağa dahi çıkmakta zorlanan Ali Orhan'ın bu problemini ortadan kaldırdı. Ekipler bölgeye yeni yağmur suyu hattı yaparken, artık sokakta su birikmeyeceği belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren 3.Bölge Şube Müdürü Sefa Türkmen, "Ortaca ilçemiz Arıkbaşı Mahallesi 25. sokakta ikamet eden vatandaşlarımızın uzun yıllardır muzdarip olduğu yağmur suyu ve sel baskınlarından dolayı çalışma başlattık. Burası sera bölgesi olması sebebiyle bütün yağmurlar toprak tarafından emilemeden yüzeysel akışı sebebiyet vermektedir ve burada yaşayan insanlar kış aylarına yağmurlu zamanlarda sel baskınlarına maruz kalmaktadır. Bu soruna yönelik muhtarımızın talebi ile, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın ve MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'ün önderliğinde başlattığımız çalışmayı yağmur suyu olarak tamamlıyoruz" dedi

Ortaca Ekşiliyurt Mahalle Muhtarı Meral Uysalma ise; "40 yıldır çözülemeyen bu yağmur suyu sorunumuz giderildi. Ahmet Aras Başkanımıza, MUSKİ'ye, çalışanlara hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. En azından mahallemizin muzdarip olduğu konuyu çözdüler. Allah onlardan razı olsun diyorum" diye konuştu.

Sokakta biriken su nedeniyle çok büyük zorluklar yaşadığına ve evinin de zarar görmeye başladığına vurgu yapan Ali Orpak, "Ekşiliyurt Mahallesi 25. sokakta yaşıyorum. Yıllardır devam eden bir sorunum vardı, 40 seneden beri çözdüremedim sorunlarımı. Burada kışın yağmur yağdı mı 50 santim, 60 santim su birikirdi evimin yanında. Suyun içinde kalıyordum. Nemden dolayı evimin içindeki sıvalar atmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras' şu anda ekiplerini gönderdi ve sorunlarımızı çözdüler. Kendilerine çok çok teşekkür ederim" dedi.