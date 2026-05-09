40 Yıldır Annesinin Hatırasını Yaşatıyor - Son Dakika
09.05.2026 09:06
İdris Özbek, annesinin sevdiği reyhan çiçeklerini 40 yıldır koruyor, zarar verenlere karşı önlem aldı.

HATAY (İHA) – Hatay'da annesinin çok sevdiği reyhan çiçeklerini 40 yıldır iş yerinin önünde yaşatan berber İdris Özbek, mezara benzeyen alanda "Okşa, kokla, Allah rızası için koparma, koparanın eli kopsun" yazısıyla annesinin hatırasını yaşatıyor.

İskenderun ilçesi kent merkezinde aynı iş yerinde 40 yıldır berberlik yapan 67 yaşındaki İdris Özbek, iş yerini ilk açtığı dönemden itibaren annesinin çok sevdiği reyhan çiçeklerini iş yerinin önüne dikti. Görünümüyle ilgi çeken reyhan çiçekleri zamanla vatandaşların hedefi olunca Özbek, mezara benzerliğiyle dikkat çeken ve özel olarak yaptırdığı alanla çözüm üretti. Yaptırdığı demir kafes de çözüm olmayan Özbek, "Okşa, kokla, Allah rızası için koparma, koparanın eli kopsun' yazısını yazarak çiçekleri koparanlara karşı önlem almaya çalıştı. Annesinin hatırasını 40 yıldır yaşatmak için mücadele veren Özbek, yaptığıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

"Annemi çok severdim ve annem de bu reyhanı çok severdi"

Annesinin çok sevdiği reyhan çiçeğini yaşatmak için 40 yıldır mücadele verdiğini ve çiçekleri koparanların önüne geçmek için demirden kafes yaptırdığını ifade eden İdris Özbek, "Ben burada 40 senedir berberim ve 40 seneden beri benim bu reyhan çiçeğim var. Annemi çok severdim ve annem de bu reyhanı çok severdi. Bu reyhanlar 5 santim, 10 santimdi boyu, ektim bunları ve devamlı sularım. Bu reyhanların en büyük ilacı sudur. Bunu her gün sabah erken, güneş çıkmadan sabah, akşam baştan sona her gün sularım. Bunlar büyür yaz mevsimi. Ama kışın biraz kurur. Ama kışın ben onları tekrar buduyorum. Bazı insanlar, gelip geçenler kokluyor. Aman ne kadar güzel diyor, bir de koparıyorlar. Gittim demirciye, iki tane demir yaptım bu duvara. duvarı ördüm, seramik yaptım. Bu duvara monte ettim o demirleri. Ondan sonra gittim reklamcıya, bir yazı yazdırdım; 'Okşa, kokla, Allah rızası için koparma, koparanın eli kopsun' şeklinde. En azından seksen kişi bu çiçekten okşar, koklar. Bu yazıyı yazdırdım buraya bir ton para verdim buna" dedi.

İş yerinin önünde yaşattığı çiçeklerine zarar verilmesinin önüne geçmek için yazdığı yazının vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyleyen İdris Özbek, "Gülüyorlar, bu yazının ve reyhanların resmini çekiyorlar. İşte şimdi pek kimse kökten çekemiyor. Yazıyı görürse bazıları, çiçeğin dalından koparıyor. O da yazıyı görürse hemen o dalı kopardığını geri oraya bırakıyor. Daha sonra bana geliyor bazıları, 'amca ben bu yazıyı görmedim. Kusura bakma ben bir dal kopardım, hakkını helal et' diyor. Ben de gelip söylediği için helal hoş olsun diyorum. Ama koparıp da gider de eli kopsun, kolu kopsun diyorum. Şimdi ise bu yazıyı yazdırmışım. Amca diyorlar dükkanın da çok güzel diyorlar. Küçük ama bembeyaz, pırlanta gibi diyorlar. Hele bu çiçeklerin, hele bu reyhanların ne kadar güzel diyorlar. Kırk seneden beri buradayım" dedi.

Dikilen reyhanları hemen hemen her gün koklamaya gelen Faysal Tunç, "İdris beyi 40 yıldan beri tanırım. Çiçeklere, hayvanlara çok büyük bir ilgisi vardır. Onun gibi iyi bir insan bulunmaz. Bu bahçeyi de böyle yapmış. İdris bey, tabiatla ilgilenen çok değerli, asil bir beyefendidir. Burada güzel reyhanları ekmiş, cennet bahçesi. Rabbimden dileriz ki İdris kardeşimizin de makamı aynen ahirette böyle olur. Çok iyi bir insan, 40 yıllık bir dostumdur. Burada ne güzel bir kelime söylemiş. Yani diyor ki beni sev ama beni diyor kırma" diye konuştu. - HATAY

Kılıçdaroğlu'ndan Burcu Köksal'a telefon! Tek cümle söyledi
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
Gaziantep'te sokak ortasında dehşet! Küçük çocuk metrelerce savruldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
