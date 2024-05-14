40 Yıllık Yol Sorunu Çözülüyor

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40 yıllık yol sorunu çözüme kavuşturuluyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan ve yaklaşık 40 yıldır vatandaşların sorun yaşadığı güzergahta beton yol çalışması başlattı.

İl genelinde 19 ilçede planlı ve programlı bir çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve grup yollarını standardı yüksek bir yapıya dönüştürerek, ulaşımda yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde Alınca, Alisayvan, Erenli ve Cumhuriyet Mahallelerine ulaşım sağlayan bin 750 metre uzunluğundaki yolda çalışmalarını sürdürürken, yolun bin 100 metrelik bölümde ise çalışmalar tamamlandı.

Alisayvan Mahalle Muhtarı Erol Yıldırım, "Hayal bile edemeyeceğimiz yatırımla buluşuyoruz. Yıllardır özlemle beklediğimiz çalışmaları hayata geçirerek bizleri bu hizmetle buluşturan Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yılladır bekledikleri hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşayan mahalle sakinleri ise memnuniyetlerini dile getirdi.