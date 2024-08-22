44 yıldır gönüllü olarak çevreyi temizliyor - Son Dakika
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Yerel

44 yıldır gönüllü olarak çevreyi temizliyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 44 yıldır gönüllü olarak çevre temizliği yapan Özcan Köylübay'a, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya teşekkür ziyaretinde bulundu.

22.08.2024 15:01  Güncelleme: 15:08
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44 yıldır gönüllü olarak çevreyi temizliyor

-Kaymakam Kaya: "Milli mirasımıza sahip çıkanların her zaman yanındayız"

Marmaris'te 44 yıldır çöp toplayan gönüllüye Kaymakam Kaya'dan teşekkür ziyareti

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 44 yıldır gönüllü olarak çevre temizliği yapan Özcan Köylübay'a, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya teşekkür ziyaretinde bulundu. Kaya, Köylübay'a "Milli mirasımıza sahip çıkanların her zaman yanındayız" diyerek teşekkür etti.

Kaymakam Kaya, sabahın erken saatlerinde, Özcan Köylübay'ın 44 yıldır gönüllü olarak yol kenarlarında ve adalarda topladığı çöpleri biriktirdiği İçmeler-Turunç yolunda kendisini ziyaret etti. Yol kenarında sabah 6 dan bu yana toplayıp biriktirdiği çöpleri ' Bu çöpler arabadan atıldı ' yazılı pankart ile sergileyen Köylübay, "Bunca yıldır temizlik yapıyorum, ilk defa bir devlet erkanını yanımda görmekten onur duydum" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Kaya ise, "Dünya cenneti Marmaris'e katkı sunan, doğaya gönül veren vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

"55 derece sıcakta millet denize girerken ben çöp topluyorum"

66 yaşındaki çevre gönüllüsü ve iş insanı Özcan Köylübay, Marmaris'te 44 yıldır teknesiyle koyları, bisikletiyle de yol kenarlarını temizlemeye devam ediyor. Köylübay, "Sabah 6'da kalkıp yola çıkıyorum, millet 55 derece sıcakta denize girerken ben teknem ve bisikletimle çöpleri temizliyorum. Neden temizliyorum? Çünkü ülkemi çok seviyorum. Atalarımız bu ülkeyi bize zor şartlarda bıraktı. Biz de bu ülkeyi tertemiz şekilde gelecek nesillere bırakmak için uğraşıyoruz" dedi. Köylübay, sağlığı ve ömrü elverdiği sürece her gün temizlik yapmaya devam edeceğini belirtti.

"En büyük silahımız çevreye duyarlı olup kirletmemek"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Marmaris'te Özcan Bey'in bu gayretlerinden daha önce haberdardık, zaman zaman da takip etme imkanımız oldu. Ama bugün kendisini ziyaret etmek nasip oldu. Toplumumuzun, Özcan Bey üzerinden çevre duyarlılığını dile getirmesini ve ortaya koymasını çok değerli buluyorum. En önemli silahımız kirletmemek; doğayı korumak. Keyifli anlarımızda yaptığımız kirliliği temizlemek zor olabiliyor ama kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımızın gönüllü desteğiyle bu yükü hafifletiyoruz. Özcan Köylübay'a bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsanlar para cezasından değil, milli mirasımızı kirletmekten korkmalı"

Çevreye atılan çöplerle ilgili yaptırımlara da değinen Kaymakam Kaya, "İlgili bakanlığımızın yaptırımları bu konularda çok sert; çöp attığı tespit edilen kuruluş ya da şahıslara hoşgörü gösterilmiyor. Çöp atanlara taban ve üst limit cezaları uygulanıyor, ancak kişilerin genelde kimsenin olmadığı zamanlarda bu eylemi gerçekleştirdiği için çok fazla ceza uygulanamıyor. Şehir içinde ise kamera kayıtları ve kamu görevlilerinin tespit ettiği durumlarda gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Ancak biz, bu durumu cezalarla değil, gönülden bir sorumluluk bilinciyle çözmek istiyoruz. Çöp atmamak, çöp toplamak kadar önemli ve özverili bir insanlık örneğidir" dedi.

Özcan Köylübay'ın topladığı çöpler her gün sonunda Marmaris Belediyesine ait çöp aracı tarafından alınarak çöp arıtma tesisine götürülüyor.

44 yıldır gönüllü olarak çevreyi temizliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 44 yıldır gönüllü olarak çevreyi temizliyor - Son Dakika

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