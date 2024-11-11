46. Orhangazi Zeytin Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

46. Orhangazi Zeytin Festivali Coşkuyla Kutlandı

46. Orhangazi Zeytin Festivali Coşkuyla Kutlandı

Orhangazi Zeytin Festivali, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlendi. Protokol üyelerinin katıldığı festivalde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

11.11.2024 17:50  Güncelleme: 17:52
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46'ıncı Orhangazi Zeytin Festivali Cumhuriyet Alanı'nda düzenlendi. İlçe Protokolünün tam kadro katıldığı Zeytin Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Son yıllarda hasat şenliği olarak düzenlenen ancak karşılık bulamayan festival bu yıl yeniden eski formatında Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirildi. Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Aydın Saldız, siyasiler, STK temsilcileri ile çiftçi temsilcilerinin katıldığı Zeytin Festivali Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Aydın Saldız'ın Atatürk Anıtı'na festival çelenklerini sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit yaptı. Belediye Başkanı Bekir Aydın, Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu'nun yaptığı konuşmalarının ardından Orhangazi Belediyesi Halkoyunları ekipleri gösterilerini yaptı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi

Orhangazi Zeytin Festivali'nde daha sonra yarışma kapsamında düzenlenen zeytin dane, zeytinyağlı yemek, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile kervan geçiş yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festival protokol üyelerinin stantları gezmesi ve ardından yapılan kervan geçişi ile tamamlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 46. Orhangazi Zeytin Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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