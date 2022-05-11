49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi - Son Dakika
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49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi

11.05.2022 15:57

49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri "Benim Mayısım" konulu etkinlikle izleyicilerini büyüledi.

49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri "Benim Mayısım" konulu etkinlikle izleyicilerini büyüledi.

Engelliler Haftası'nda Çaycuma'nın Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu'nun "özel öğrencileri" hazırladıkları gösteri, resim ve el sanatları sergisiyle beğeni ve takdirleri topladı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda engelli çocuk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Serkan Ayan açılış konuşmasını yaptı. 10-16 Mayıs Özel Gereksinimli Bireyler Haftası'nın yalnız ülkede değil birleşmiş milletlere üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlandığını belirten Müdür Ayan; " Özel gereksinimli bireylerin eğitim, sağlık, iş imkanları, hayata entegrasyonları konularında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde anasınıfından başlayarak tüm kademelerde özel eğitim öğrencilerine eğitim hakkı sunulmaktadır. Bunlardan biri olan okulumuz 2011-2012 yılında İlçemizde açılmış olup ilköğretim 8.Sınıftan mezun, hafif düzeyde yetersizliğe sahip olan öğrencilerimizin eğitim aldığı bir kurumdur. Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu olarak iç ve dış paydaşlarımızla birlikte 49 özel öğrencimizi mesleki, akademik, sosyal, sportif ve kültürel olarak donatıp okulumuzda kazandıkları tüm becerilerle hayatta kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini amaçlamaktayız. Okulumuza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından giyim üretimi teknolojileri, el sanatları, yiyecek içecek hizmetleri olmak üzere 3 adet tam donanımlı atölye yapılmıştır. Öğrencilerimizi bu alanlarda mesleki olarak geliştirip 10. Sınıftan itibaren alanlarda aldıkları eğitimle 11. ve 12. Sınıflarda işletmelerde mesleki eğitim üzerine staj yapmalarını sağlayarak işletme ortamına uyumlarını gerçekleştirmekteyiz. 2020-2021 yılından itibaren, öğrencilerimizin okulumuzdan aldıkları diplomaların 'Meslek Lisesi' diploması olarak değerlendirilmesi ile öğrencilerimiz üniversite sınavına girerek üniversite okuma hakkına kavuşmuştur. Bunun yanında okulumuzda öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte, sportif olarak kendi becerilerini yarışma ortamında sergileyebilmektedirler. Atölyelerimizde ve görsel sanatlar dersinde yapılan ürünler okulumuzda ve gün boyunca burada sergilenecektir."

Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu'nun 49 özel öğrencisinin hazırlamış oldukları sahne performansı izleyiciler tarafından tam not aldı. Çaycuma şivelerinden oluşan skeçler, şiir ve müzik dinletisinin yanı sıra roman dans gösterisi, lirik dans şovuyla özel öğrenciler hünerlerini sergiledi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonrası resim ve el sanatları sergisi gezildi.

49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi
49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi
49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi
49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi

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milli eğitim bakanlığı, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi - Son Dakika


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