5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Kulübü Seyhan Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Kulübü, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti. Başkan Karalar, "Kadın futbol takımlarımızın mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor. Göreve geldiğimizden itibaren imkanlarımız dahilinde sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.
Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 7. Grup'ta namağlup lider konumunda bulunan 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Kulübü, Başkan Akay'ı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Gökhan Özdemir, teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akay, sporun ve sporcunun daima destekçisi olduklarını yeni sezonda da bunun artarak devam edeceğini söyledi. Akay, şöyle konuştu:
"Kadın futbol takımlarımızın mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor. Göreve geldiğimizden itibaren imkanlarımız dahilinde sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kalan haftalar için temsilcimize başarılar diliyorum."
ÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR
Adana'yı en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesi içerisinde yer aldıklarını belirten 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Gökhan Özdemir de "Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyoruz" diye konuştu.
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