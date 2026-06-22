530 yıllık gelenek: Kastamonu\'da ihtiyaç sahibi çocuklar için sünnet şöleni

Kastamonu'da yaşatılan 530 yıllık gelenek çerçevesine ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi. Şölende çocuklar, off-road ve klasik araçlarla oluşturulan konvoyla şehir turu attı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı olarak 530 yıl önce başlatılan gelenek çerçevesinde ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklar için sünnet şöleni düzenledi. Sünnet şöleninde 25 çocuk için Kışla Parkından emniyet, off-road, motosiklet ve klasik araçlara bindirilerek konvoy düzenlendi. Mehteran takımının marşları eşliğinde şehir turu atan çocuklar daha sonra Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi. Daha sonra Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Külliyesinde sünnet ettirilen çocuklar için dua edildi. Ayrıca Hz. Pir Şeyh Şab'an-ı Veli Camisinde sünnet ettirilen çocuklara kınaları yakıldı ve altın hediye edildi. Daha sonra çocuklar, daha sonra şöleninin düzenlendiği mesire alanına getirildi. Mesire alanında düzenlenen şenlikte çocuklar, çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi. Şenlik sonunda sünnet ettirilen çocuklara hayırseverlerin destekleriyle bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çocukları mutlu etmek için şenliği düzenlediklerini belirten Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, "Sultan 2. Beyazıt Vakfı'nın, yaklaşık 530 yıllık geleneği olarak sürdürülen ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından devam ettirilen sünnet şölenimiz bundan sonrada, geleneksel olarak devam ettirilecektir. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde güzel bir sünnet şöleni gerçekleştirdik. Bu sene de aynı güzellikte bir şölen gerçekleştiriyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bir simgesi olarak asırladır devam ettirilen bu sünnet geleneğimizin önümüzdeki yıllarda da kıyamete kadar sürdürülmesini istiyoruz. Sünnet olan çocuklarımızın vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyoruz. Önce yemek servisimiz olacak, akabinde çocuklarımız için bazı eğlencelerimiz olacak. Sonrasında çocuklarımız bağımsız olarak eğlenecekler. Şölenimizin sonunda da çocuklarımıza bazı hediyeler vereceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına yönelik yapmış olduğu bu güzel organizasyon gerçekten Kastamonu için bir kazanım oldu. Bayram havasında geçti. Miniklerin sevinçlerini bizler gözlerinden aldık. Bu tür etkinliklerin diğer kurumlarında değişik vesilelerle yapmalarını temenni ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ilimizde birçok faaliyetleri bulunmaktadır. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel Vakıfların şehrimize daha güzel hizmetlerini hep beraber şahitlik etmiş olacağız" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ise, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda Türk örf ve adetlerinin devamında Türk aile yapısının korunmasında çok ciddi işler yapıyor. Ben, başta Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve emekleri geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle vakıfların ilgi alanına giren çocukların hiçbir masraftan kaçınılmadan bu şenliğin yapılması ve hediyelerinin dağıtılması, onların topluma kazandırılması çok önem kazanıyor. Ben, emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Oğlunun sünnet olduğunu belirten Doğan Kayran da, "Ben ilk defa böyle bir şenlik görüyorum. Çok mutlu oldum. Organizasyon çok güzel olmuş. Emekleri geçen herkesten Allah razı olsun. Ben, sadece düğün tarzında salonda olacak sanıyordum. Ama milletvekillerinin geleceğini, konvoylar düzenleneceğini, şenlik yapılacağını ummuyordum" şeklinde konuştu.

Sünnet olan Bayram Kayran ise, "Burada olmaktan dolayı sevinçliyim. Eğleniyorum. En çok yüz boyama ile bisiklet dağıtımı sevdim" ifadelerini kullandı.

Sünnet şölenine Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ve kurum müdürleri de katıldı. - KASTAMONU