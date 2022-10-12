57 mülteci, "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" ile memleketlerine döndü - Son Dakika
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57 mülteci, "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" ile memleketlerine döndü

12.10.2022 00:58
57 mülteci, "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" ile memleketlerine döndü

Esenyurt Belediyesinin 2018 yılında başlattığı "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" hız kesmeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesinin 2018 yılında başlattığı "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" hız kesmeden devam ediyor. 2022 yılının dördüncü kafilesinde 35'i çocuk toplamda 57 Suriye uyruklu mülteci ülkelerine gönderildi.

Esenyurt Belediyesinin 2018 yılında başlattığı "Gönüllü Geri Dönüş" projesi ile onlarca Suriyeli mülteci ülkesine döndü. Pandemi sürecinin başlaması ile ara verilen proje, yeniden hayata geçirildi. Proje çerçevesinde bu yıl dördüncü konvoy yola çıkarken, 35'i çocuk toplamda 57 Suriye uyruklu mülteci ülkelerine gönderildi. Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için Esenyurt Belediyesi çalışanları katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. Uzun süredir Türkiye'de kalan mülteciler, burada kaldıkları süre içerisinde mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti. Uğurlamaya gelen ve Türkiye'de kalan akrabaları ise gidenleri gözyaşı ile uğurladı.

"Ülkemi çok özledim"

Ablasını uğurlamaya gelen Suriye uyruklu bir mülteci, "Türkiye'de hayat güzel gidiyor, çalışıyoruz, işimizdeyiz. Devletten ve halktan memnunuz ama son dönemde biraz hayat zorlaştı. Şu anda Afrin'e gideceğiz, orası zaten Türkiye'nin kontrolünde. Diğer bölgeler zaten sıkıntılı olduğu için dönemiyoruz. Ben 2013 yılında Türkiye'ye geldim ve o günden sonra ülkeme dönemedim. Ülkemi çok özledim" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Türkiye, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 57 mülteci, 'Gönüllü Geri Dönüş Projesi' ile memleketlerine döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 57 mülteci, "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" ile memleketlerine döndü - Son Dakika
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