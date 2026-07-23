57 yıllık eşini yemeğe çıkarma hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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57 yıllık eşini yemeğe çıkarma hayalini gerçekleştirdi

57 yıllık eşini yemeğe çıkarma hayalini gerçekleştirdi
23.07.2026 11:24  Güncelleme: 11:35
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 57 yıllık evli Nuri ve Rabia Akbulut çifti, Nuri Akbulut'un eşini yemeğe çıkarma isteği belediye desteğiyle gerçekleşti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Nuri Akbulut, 57 yıldır hayatını paylaştığı eşi Rabia Akbulut'u yemeğe çıkarma isteği Kızılcahamam Belediyesinin desteğiyle gerçekleşti.

Kızılcahamam'da yaşayan Nuri Akbulut ve Rabia Akbulut çifti, 57 yıldır hayatın zorluklarını birlikte aşarak evliliklerini sürdürüyor. Yaklaşık 20 gün boyunca Kızılcahamam Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde tedavi gören çift, taburcu olmalarının ardından yıllardır eksilmeyen sevgilerini anlamlı bir istekle bir kez daha ortaya koydu.

Nuri Akbulut'un tek isteği, kendisine yıllardır destek olan eşi Rabia Akbulut'u yemeğe çıkarmaktı. Bu talep, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile yapılan telefon görüşmesinde dile getirildi. Süleyman Acar, çifte geçmiş olsun dileklerini iletirken Nuri Akbulut'un isteğini memnuniyetle karşılayarak destek vereceğini ifade etti. Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen yemek programında, 57 yıllık evliliklerinde unutulmaz bir gün yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 57 yıllık eşini yemeğe çıkarma hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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