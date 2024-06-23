58. Gönen Panayırı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

58. Gönen Panayırı Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen 58. Gönen Panayırı, 23 bin 900 metrekarelik alanda 1000 esnafın stant açmasıyla renkli bir etkinlik oldu. Panayırda çeşitli ürünler sergilendi ve lunapark kuruldu. Gönenliler, üç gün süren panayırda alışveriş yapmanın ve eğlenmenin keyfini çıkardı.

23.06.2024 17:42
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58. Gönen Panayırı gerçekleştirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 58.'si gerçekleştirilen panayırda 23 bin 900 metrekarelik alanda 1000 esnaf stant açtı

Gönen Panayırı, çeşitli ürünlerin sergilendiği ve vatandaşların beğenisine sunulduğu renkli stantlarla doluydu. Panayır alanında kurulan lunapark, eğlence arayan ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Kurban Bayramı'nın 3. günü başlayan panayır, üç gün boyunca süren etkinliklerle Gönenlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gönen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gönen Emniyet Müdürlüğü, panayır süresince güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutarak huzur ve güven ortamını sağladı. Panayır boyunca Gönenliler, alışverişin ve eğlencenin keyfini doyasıya çıkardı.

Gönen Panayırı'nda kurulan stantlar, el emeği göz nuru ürünlerden taze gıda ürünlerine, el sanatlarından teknolojiye kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunarken, lunaparktaki çeşitli eğlence aletleri hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar yaşattı. Gönen halkı, bu geleneksel etkinlikte sevdikleriyle bir araya gelerek hem alışveriş yapma hem de eğlenme fırsatı buldu.

Gönen Halkı İçin Unutulmaz Bir Etkinlik

Gönen Panayırı, her yaştan insanın ilgi gösterdiği bir etkinlik olarak Gönen'in kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip. Üç gün süren panayır boyunca halkın gösterdiği ilgi ve katılım, Gönen'in birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geleneksel Gönen Panayırı, katılımcıların ve ziyaretçilerin yüzlerindeki gülümsemelerle sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da panayır, Gönenliler için unutulmaz anılar ve keyifli anlarla dolu bir etkinlik oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 58. Gönen Panayırı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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