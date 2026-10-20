6 Şubat depreminde Erdoğdu ailesinin hatırasına Adana Yüreğir'de hayrat çeşme açıldı - Son Dakika
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6 Şubat depreminde Erdoğdu ailesinin hatırasına Adana Yüreğir'de hayrat çeşme açıldı

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6 Şubat depreminde Erdoğdu ailesinin hatırasına Adana Yüreğir\'de hayrat çeşme açıldı
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Adana'da 6 Şubat depremlerinde Erdoğdu ailesini kaybeden aile yakınları, Yüreğir'deki Sazak İlkokulu'nda hayrat çeşme yaptırdı. Ogün Abi Derneği'nin vesile olduğu çeşmenin açılışında kayıplar dualarla anıldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Adana'da 6 Şubat depremlerinde anne, baba ve iki kız evlatlarını kaybeden Erdoğdu ailesinin hatırası için yakınları hayrat çeşmesi yaptırdı. Hayratın açılışında duygu dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi'nde Gülşen ve Atilla Erdoğdu çifti ile kızları Hilal ve Zeynep Su da hayatlarını kaybetti.

Kayıplarının acısını ilk günkü gibi hisseden Erdoğdu ailesinin yakınları, sevdiklerinin hatırasını yaşatmak ve onların adını gelecek nesillere taşımak amacıyla hayrat yaptırmaya karar verdi. Ogün Abi Derneği'nin vesile olduğu hayrat, Yüreğir ilçesindeki Sazak İlkokulu'nda hayata geçirildi.

Hayratın üzerine, 'Sevgili çocuklar, bu çeşmeden içtiğiniz her yudum 6 Şubat depreminde aramızdan ayrılan Gülşen Yürür Erdoğdu, Atilla Erdoğdu, Hilal Erdoğdu, Zeynep Su Erdoğdu'nun güzel hatırasını yaşatsın. Ogün Abi Derneği aracılığıyla yaptırılmıştır. İsimleri bu çeşmede, hatıraları kalplerimizde yaşasın. Ruhları şad olsun' yazıldı.

Hayratın açılışında bir araya gelen aile yakınları, depremde hayatını kaybedenleri dualarla andı. Açılışta duygu dolu anlarda yaşandı.

"İsimlerini hep yaşatmak istiyordum"

İHA muhabirine konuşan Gülseven Yürür, kız kardeşini, eniştesini ve 2 yeğenini kaybetmenin acısını tarif edemediğini anlatarak, "Onları kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ben onların isimlerini hep yaşatmak istiyordum. Ogün Abi Derneği'nin okulda böyle bir hayrat yaptıracağını görünce hemen biz üstlenelim dedik ve bu hayratı biz yaptırdık. Belki bu hayrat örnek olur. Onların isimlerinin anılmasını istiyorum, canımız çok yanıyor. Bu hayratın çocuklara faydalı olması bizleri çok mutlu etti. Eğer ülkemizde çocukları güzel yetiştirirsek çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Bunun gibi projelere devam edeceğiz"

Hayratın yapımına aracı olan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise, "Çocuklara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu okulun çeşmesinin eksik olduğunu gördük ve hayrat yaptırmak istedik. Gülseven hanım bize ulaştı ve hayratı kendisinin yaptırmak istediğini söyledi. Biz vesile olduk, hayrat yapıldı. Biz hem okul yaptırmaya hem de bunun gibi projelere devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Okur, Adana Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüreğir Kaymakamlığı'na da projelerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"Çok güzel oldu"

Hayrat yapılan okulun 3. sınıf öğrencilerinden Ümmügülsüm Aktaş (10), "Depremde hayatını kaybeden kişilere Allah rahmet eylesin. Bu hayratı yaptırdığınız için teşekkürler. Çok mutlu olduk, burada çeşmemiz yoktu, su içmekte zorlanıyorduk, şimdi çok güzel oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 6 Şubat depreminde Erdoğdu ailesinin hatırasına Adana Yüreğir'de hayrat çeşme açıldı - Son Dakika
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