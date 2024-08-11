6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Adalet Nöbetine Başladı

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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, 'Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nu kurarak, adalet nöbetine başladı. Eskişehir'de Ulus Anıtı önünde bir araya gelen aileler adına açıklama yapan Antakyalı depremzede Mert Güzel, "6 Şubat felaketinin üzerinden 1,5 yıl geçti. Bu süreç boyunca yalnız bırakıldık" dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nu kurdu. Türkiye'nin 81 ilinde adalet nöbetleri tutmaya başlayan Platform üyeleri, Eskişehir'de de nöbet tuttu.

"Servetlerinin gücüyle hesap vermekten kaçınıyorlar"

Mert Güzel açıklamasında şunları söyledi:

"On binlerce insanımızı, canımızı, sevdiklerimizi yitirdiğimiz, anılarımızı ve şehirlerimizi yok eden 6 Şubat felaketinin üzerinden 1,5 yıl geçti. Bu süreç boyunca yalnız bırakıldık ve bırakılmaya devam ediyoruz. 6 Şubat'ta yıkıma ve en az 53 bin insanın ölümüne sebep olanlar, rant hırsıyla depreme dayanıksız yapılar inşa eden müteahhitler, onlara bilinçli bir şekilde göz yuman kamu görevlileri, biraz daha kar etmek için kolon kesen süper marketler, yargının karşısına çıkarılmaktan özenle kaçırıldı. Parayla aldıkları düzmece bilirkişi raporları ve çeşitli yasal boşlukların arkasına sığınan bu kişiler, servetlerinin gücüyle hesap vermekten kaçıyorlar ve kaçmaya da devam ediyorlar.

"Tüm suçlular ve onları koruyanlar yargılanana dek mücadelemiz sürecek"

6 Şubat'ta sevdiklerinin ölümüne sebep olan bu suçluların yargılanması için, yakınlarını kaybeden aileler Adalet Peşinde Aileleri Platformunu kurdu ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında mahkemelerde, meydanlarda ve alanlarda suçluların yargılanmasını talep ediyor bunun için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bugün biz de Eskişehir'de 2. adalet nöbetimizi tutarak, acılı ailelerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Tüm suçlular ve onları koruyanlar yargılanana dek mücadelemiz sürecek."