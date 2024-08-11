6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Adalet Nöbetine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Adalet Nöbetine Başladı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, 'Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nu kurarak, adalet nöbetine başladı. Eskişehir'de Ulus Anıtı önünde bir araya gelen aileler adına açıklama yaptılar.

11.08.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, 'Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nu kurarak, adalet nöbetine başladı. Eskişehir'de Ulus Anıtı önünde bir araya gelen aileler adına açıklama yapan Antakyalı depremzede Mert Güzel, "6 Şubat felaketinin üzerinden 1,5 yıl geçti. Bu süreç boyunca yalnız bırakıldık" dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nu kurdu. Türkiye'nin 81 ilinde adalet nöbetleri tutmaya başlayan Platform üyeleri, Eskişehir'de de nöbet tuttu.

"Servetlerinin gücüyle hesap vermekten kaçınıyorlar"

Mert Güzel açıklamasında şunları söyledi:

"On binlerce insanımızı, canımızı, sevdiklerimizi yitirdiğimiz, anılarımızı ve şehirlerimizi yok eden 6 Şubat felaketinin üzerinden 1,5 yıl geçti. Bu süreç boyunca yalnız bırakıldık ve bırakılmaya devam ediyoruz. 6 Şubat'ta yıkıma ve en az 53 bin insanın ölümüne sebep olanlar, rant hırsıyla depreme dayanıksız yapılar inşa eden müteahhitler, onlara bilinçli bir şekilde göz yuman kamu görevlileri, biraz daha kar etmek için kolon kesen süper marketler, yargının karşısına çıkarılmaktan özenle kaçırıldı. Parayla aldıkları düzmece bilirkişi raporları ve çeşitli yasal boşlukların arkasına sığınan bu kişiler, servetlerinin gücüyle hesap vermekten kaçıyorlar ve kaçmaya da devam ediyorlar.

"Tüm suçlular ve onları koruyanlar yargılanana dek mücadelemiz sürecek"

6 Şubat'ta sevdiklerinin ölümüne sebep olan bu suçluların yargılanması için, yakınlarını kaybeden aileler Adalet Peşinde Aileleri Platformunu kurdu ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında mahkemelerde, meydanlarda ve alanlarda suçluların yargılanmasını talep ediyor bunun için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bugün biz de Eskişehir'de 2. adalet nöbetimizi tutarak, acılı ailelerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Tüm suçlular ve onları koruyanlar yargılanana dek mücadelemiz sürecek."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Adalet Nöbetine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:09 İran bütün askerlerini komşu ülkenin sınırına yığdı İran bütün askerlerini komşu ülkenin sınırına yığdı
15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
18:53 TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildi TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildi
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
18:12 Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya olay gönderme Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay gönderme
17:52 Hırvatistan’a giden Türk vatandaşı kaçırıldı: Ağabey gözünü seveyim öldürecekler Hırvatistan'a giden Türk vatandaşı kaçırıldı: Ağabey gözünü seveyim öldürecekler
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
17:18 Dünyanın en iyi takımları belli oldu İlk 25’te tek Türk kulübü var Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek Türk kulübü var
16:57 Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic’i kiraladı Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'i kiraladı
16:46 Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler
16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
16:10 İmzaların atılması an meselesi PSG’nin yıldızı Beşiktaş’a hayırlı olsun İmzaların atılması an meselesi! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 19:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Adalet Nöbetine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement