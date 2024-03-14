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6 suçtan aranan zehir taciri yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 6 ayrı suçtan aranan şahıs ile 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; B.D. ve M.D.; kovalamaca sonucunda ekipler tarafından yakalanırken şahısların üzerlerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 17,95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan B.D.'nin 6 ayrı suçtan arandığı, M.D.'nin ise 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. ile M.D., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.