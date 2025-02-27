6 Yıldır Beklenen Anaokulu İhtiyacı, Mahalleliyi Mağdur Ediyor - Son Dakika
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6 Yıldır Beklenen Anaokulu İhtiyacı, Mahalleliyi Mağdur Ediyor

Eskişehir'in Kurtuluş Mahallesi, 6 yıl önce yıkılan anaokulunun inşasını bekliyor. 20 bin nüfuslu mahalledeki çocuklar, çevre mahallelerdeki okullara göndermek zorunda kalıyor. Mahalle muhtarı Akın Günyüzü, acil bir çözüm gerektiğini vurguladı.

27.02.2025 18:54
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20 bin nüfuslu mahallenin 6 yıl önce yıkılan anaokulu inşa edilmeyi bekliyor

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Akın Günyüzü:

"Minik çocukları çevre mahallelerdeki okullara göndermek zorunda kalıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 6 yıl önce yıkılan 20 bin nüfuslu mahallenin anaokulu inşa edilmeyi bekliyor.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Kurtuluş Mahallesinde bulunan İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu ile aynı bahçede bulunan anaokulu 2019 yazında depreme dayanıklı olmaması gerekçesiyle yıkıldı. Yenisi yapılacağının sözü verilen anaokulu Eskişehir İl Emniyet Müdürü Hakan Cirit döneminde yıkıldı. 20 bin nüfusa sahip Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğrenciler çevre mahallelerdeki okullara giderek eğitim alıyor. Bu durum hem çocuk ve velilerin fazlaca yol kat etmesine hem de çevre mahallerde okulların mevcudunun şişkinliğine neden oluyor. Mahalleli 6 yıldır yapılması beklenen anaokulun tekrar inşa edilmesini istiyor.

"6 tane projenin içinde bizimde okulumuz var"

Konuyla alakalı konuşan Kurtuluş Mahalle Muhtarı Akın Günyüzü, "Bu görmüş olduğumuz alanda iki katlı bir anaokulumuz vardı. 1 Nisan 2019'da ben muhtar olduktan sonra 2019'un yaz aylarında bu iki katlı anaokulumuz depreme dayanıklı değil gerekçesi ile yıkıldı. Yıkılmasının üstünden aradan bir iki yıl geçtiğinde hala bir işlem yapılmamıştı. Kaymakamlık toplantısında durumu dile getirdik. O zaman kaymakam bey bana bu konuyu araştırmam için görev verdi. Milli Eğitimden, belediyelerden bir araştırma yaptığımda okulumuzun içinde ağaçlık olan bölgede 3 ayrı parça olarak arsa çıktığını öğrendik. Bu arsaların şahıslara ait olduğunu üç arsanın da üç tane mahkeme sürecinin devam ettiğini öğrenmiş olduk. Birisinin mahkemesi 2014 yılında başlamış. Bu üç mahkemenin süreci 2023 yılı kasım ayında bitmiş bulunuyor. Daha sonra takip ettiğimiz kadarıyla da bu daha önceki süreçlerde sürekli olarak projesinin hazırlandığı İl Milli eğitim tarafından söyleniyordu. Aynı zamanda parasının ve projesinin de hazır olduğunu dile getirilmişti. İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu Anaokulunun bu projesinin geçtiğimiz yıl onaylanmadığını gördük. 6 tane projenin içinde bizimde okulumuz var" dedi.

"Çevre mahallelerdeki okullara çocukları göndermek zorunda kalıyoruz"

Mahallesinin mağdur olduğunu hatırlatan muhtar Akın Günyüzü konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim burası 20 bin kişilik büyük bir mahalle. Bu anaokuluna önceden olduğu gibi şimdi de ihtiyacımız var. Minik çocukları yan komşu mahallelere çocuklarımızı götürmek zorunda kalıyoruz. Buranın bir anca önce gündeme gelmesini ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı olarak da okulumuzu istiyoruz. 20 bin kişilik Kurtuluş Mahallesi tam 6 yıldır anaokulu bekliyor. Çevre mahallelerdeki okullara çocukları göndermek zorunda kalıyoruz. Bu seferde nüfustan dolayı da sınıflar çok kalabalık oluyor. Mahalle olarak bu konuda mağduruz. Bir an önce anaokulumuza kavuşmak istiyoruz."

Kaynak: İHA

Eskişehir, Günyüzü, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Yıldır Beklenen Anaokulu İhtiyacı, Mahalleliyi Mağdur Ediyor - Son Dakika

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