60 Yaşında Girişimci Olan Kadriye Tutku, Hasır Çanta Yapmaya Başladı - Son Dakika
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Yerel

60 Yaşında Girişimci Olan Kadriye Tutku, Hasır Çanta Yapmaya Başladı

60 Yaşında Girişimci Olan Kadriye Tutku, Hasır Çanta Yapmaya Başladı

Eskişehir'de 60 yaşında hobi olarak hasır çanta yapmaya başlayan Kadriye Tutku, internetten izlediği videolarla bu alanda girişimciliğe adım attı. Yıllardır sürdürdüğü bu hobi, gençlerin ilgisini çeken özgün tasarımlarla devam ediyor.

10.05.2025 18:52
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Hobisiyle 60 yaşında girişimciliğe başladı

Kadriye Tutku: "İnternetten izlediğim videolar ile hasır çanta yapmaya başladım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 60 yaşından beri hobi olarak hasır çanta örmeye başlayan Kadriye Tutku, internet aracılığı ile çantalar yapmaya başladığını söyledi.

Eskişehir'de yaşayan Kadriye Tutku, yaklaşık 5-6 yıl önce internetten izlediği videolar sayesinde hasır çanta yapmaya başladı. Önceden de el işine olan yatkınlığı sayesinde hasır çantaları da severek üreten Tutku'nun özgün tasarımlı çantaları büyük ilgi görüyor.

Çantaların yapım süresi ve zorluk derecesi modele göre değişiklik gösterdiğini vurgulayan Tutku, " 60 yaşında başladım. Yaklaşık 5-6 yıldır hobi olarak hasır çanta yapıyorum. Kendim internetten bakarak sevdiğim ve merakım da olduğu için videoları izleyerek öğrendim. Önceden de el işi çok yapıyordum şimdi ise çanta yapmaya geçtim. Yaptığım çantalar oldukça ilgi görüyor. Modeline göre yapım süresi ve zorluğu değişiyor. 1 günde yaptığım ya da 1 haftada bitirdiğim çantalar da oluyor. Boncuklu, motifli, abiyeli ve daha birçok model de çantalar yapıyorum" diye konuştu.

"Kağıt ip kullandığım için çantalar daha dayanıklı oluyor"

Çantalarda genelde kağıt ip kullandığını dile getiren Tutku, "Genelde çantaları yaparken kağıt ip kullanıyorum. Kağıt ip diğer iplere göre daha sert ve örmesi zor olan bir ip türü. Diğer ip türlerine göre ise daha fazla kalıcılık sağlıyor o yüzden onu kullanıyorum. Kağıt ip kullanıldığı zaman makine atıp yıkama şansı oluyor ve makinede bozulma yapmıyor. Gençler bu tarz çantalara daha çok ilgi gösteriyor ve genelde genç kesim alıyor" dedi.

Tutku, Odunpazarı Belediyesi'nin ev hanımlarına gelir sağlamak amacıyla kurduğu stantlarda hem ürünlerini sergileyip satma imkanı bulduğunu ifade etti. Stantlarda hem üretim hem de satış yaptıklarını söyleyen Tutku, "Odunpazarı Belediyesi'nin açmış olduğu stantlarda hem satış yapıyoruz hem de burada ürünlerimizi yapma fırsatımız oluyor. Belediyemize ev hanımlarına gelir sağlamak için böyle bir şey yaptığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 60 Yaşında Girişimci Olan Kadriye Tutku, Hasır Çanta Yapmaya Başladı - Son Dakika

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