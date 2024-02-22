62 Yaşında Suna Şahin'in Okuma Yazma Azmi - Son Dakika
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62 Yaşında Suna Şahin'in Okuma Yazma Azmi

62 Yaşında Suna Şahin\'in Okuma Yazma Azmi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 62 yaşındaki Suna Şahin'in çocuklarını büyüttükten sonra okuma yazma kursuna başlamasını ve azmini takdir ettiğini belirtti. Suna Şahin, 7 haftada harfleri öğrenerek bu başarıyı elde etti.

22.02.2024 23:44
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62 yaşında Suna Şahin'in okuma yazma azmi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl;

"62 yaşında çocuklarını büyütmüş, okutmuş en son bir eksiğimiz kaldı deyip Bilecik Halk Eğitimde okuma yazma kursuna başlamış"

BİLECİK - Bilecik'te yaşayan 62 yaşındaki Suna Şahin, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma-yazma kursuna katılırken, bu yaştaki azmi görenleri şaşırttı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi'ne ziyaret etti. Burada eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Aygöl çifti, atölyelerde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Vali Aygöl, Halk Eğitim Merkezlerinin özellikle ev hanımlarımız ve yeni hobi edinmek isteyen Bilecikliler için bulunmaz bir nimet olduğunu ve buraların aynı zamanda birer sosyalleşme alanı özelliğine sahip olduğu ifade etti.

62 yaşında Suna Şahin okuma yazma azmi

Ziyaret esnasında Aygöl çiftinin okuma-yazma öğrenen 62 yaşında Suna Şahin'e yakın ilgi gösterdiler. Gerçekleştirdiği sohbet ilginç anlara sahne olurken Vali Aygöl, "Sizi bugün bir anne, bir fedakarlıkayrıca bir başarı hikayesi ile tanıştırayım.62 yaşında çocuklarını büyütmüş, okutmuş en son bir eksiğimiz kaldı deyip Bilecik Halk Eğitimde okuma yazma kursuna başlamış. 7 haftada harfleri öğrenmiş bu işi de başaracak azmini gördüm hiç şüphem yok, diplomasını bizzat takdim etmekten onur duyacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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