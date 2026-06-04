63. Antalya Altın Portakal Film Festivali Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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63. Antalya Altın Portakal Film Festivali Tarihleri Açıklandı

04.06.2026 11:21  Güncelleme: 12:21
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Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 63. kez 24-31 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalar, söyleşiler ve atölyeler yer alacak.

(ANTALYA) - Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival komitesi toplantısının ardından, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihleri açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hüsamettin Elmas, Ramazan Demir, Dr. Çiğdem Hacıoğlu ve Cemil Böcek ile Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz'un katıldığı toplantıda, festivalin hazırlık süreci ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

"TÜRKİYE SİNEMASININ EN DEĞERLİ MARKALARINDAN BİRİ"

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, yaptığı açıklamada Altın Portakal'ın yalnızca bir film festivali değil, Türkiye sinemasının dünyaya açılan en önemli platformlarından biri olduğunu vurguladı. Yavuz, "Altın Portakal tarihine yakışır şekilde, bu kez çok daha derin bir azim ve kararlılıkla festivalin yeni edisyonu için çalışmalarımıza başladık. Uluslararası görünürlüğü artıran, ülke sinema kültürümüzün dünyaya tanıtımına katkı sunan ve yerli sinemacılarla yabancı sektör profesyonellerini buluşturan bu büyük festival, Türkiye sinemasının en değerli markalarından biridir" dedi.

Festivalin yeni dönemde daha kapsayıcı bir yapıyla hazırlanacağını belirten Yavuz, "Bu yıl her zamankinden daha fazla özveriyle, daha güçlü bir dayanışma ve ortak üretim anlayışıyla yola çıkıyoruz. Sinemanın birleştirici gücünü merkeze alan, sektörün tüm bileşenlerini kucaklayan, samimi ve katılımcı bir festival gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Antalya'nın sinemamıza, sinemacılarımıza ve film kültürümüze sunduğu katkının sürekliliğini sağlamak, bu büyük mirasa sahip çıkmak en önemli sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Yavuz, festivalin genç sinemacılar için bir üretim ve buluşma alanı sunduğunu, uluslararası iş birliklerinin gelişmesine katkı sağladığını ve Türkiye sinemasının dünyadaki görünürlüğünü artıran önemli bir kültür platformu olmayı sürdürdüğünü de söyledi.

AYRINTILI TAKVİM ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal yarışmada Tavşan İmparatorluğu yedi ödülle geceye damga vururken, uluslararası yarışmada Bir Şair "En İyi Film" ödülünün sahibi olmuştu. Festival, yarışmaların yanı sıra özel gösterimler, söyleşiler, ustalık sınıfları ve sektör buluşmalarıyla binlerce sinemaseveri Antalya'da bir araya getirmişti.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali de bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra özel gösterimler, söyleşiler, atölyeler ve sektör etkinlikleriyle sinema dünyasını yeniden Antalya'da buluşturacak. Yarışmalı bölümler ve Film Forum başvurularına ilişkin ayrıntılı takvimin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

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