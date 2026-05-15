65 Yaşında Dikiş Kursuna Devam Eden Remziye Demir

15.05.2026 13:25
Remziye Demir, çocuklarını okutmak için yıllarca başkalarının çocuklarına bakıcılık yaptı, şimdi dikiş kursu ile hayatına yön veriyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Remziye Demir, çocuklarını okutmak için yıllarca başkalarının çocuklarına bakıcılık yapmasının ardından emeklilik günlerini Halk Eğitim Merkezi'ndeki dikiş kursunda değerlendiriyor. Demir, çok sevdiği kursa gelecek yıl da devam edebilmek için usta öğreticisinden kendisini sınıfta bırakmasını istiyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde faaliyet gösteren dikiş nakış kursu, her yaştan kadına hem meslek öğretiyor hem de sosyalleşme imkanı sunuyor. Kursun dikkat çeken isimlerinden biri olan 65 yaşındaki Remziye Demir ise azmiyle örnek oluyor. Çocuklarını Almanya'da üniversitede okutabilmek için dükkan işleten, ardından bakıcılık yaparak dershane masraflarını karşılayan Demir, evlatlarını evlendirdikten sonra dikiş nakış kursuna başladı. Demir, dikiş kursuna gelecek yıl da devam edebilmek için usta öğreticisinden kendisini sınıfta bırakmasını istiyor.

"Şu anda kendi hayatıma bakıyorum"

Geçmişte yaşadığı zorlukları ve kursa olan tutkusunu anlatan Remziye Demir, "Kursa isteyerek başladım. Çocuklarım vardı, onlar okudular, evlendiler ve evden gittiler. Onları okutmak, dershane paralarını çıkartmak için dışarıda başkalarının çocuklarına bakıcılık yaptım, dükkan çalıştırdım. Herkes evlenince ben de rahatladım ve şu anda kendi hayatıma bakıyorum. Yalnız yaşıyorum ve kendimi eve kapatmak istemediğim için burayı tercih ediyorum. Sevmesem gelmem, önceleri akşam kurslarına bile katılıyordum" dedi.

"Kendimi sınıfta bıraktırmaya çalışıyorum"

Kursun kendisi için dünyadan kopma noktası olduğunu belirten Demir, "Burası benim dış dünya ile bağlantımı kesiyor. Dikişi ve tüm el sanatlarını seviyorum. Bazen hocama 'Hocam beni bırakır mısın, seneye tekrar geleyim' diyorum. Sırf seneye de gelebilmek için kendimi sınıfta bıraktırmaya çalışıyorum. Çarşamba günleri pazardan aldığım kumaşları değerlendirmek, ortaya bir ürün çıkarmak bana zevk veriyor. Kendime, çocuklarıma, torunlarıma dikiyorum. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.

"İnanın bazen sadece sohbet etmek için bile geliyorlar"

Usta öğretici Gül Esin Balık ise, kursun kadınlar üzerindeki psikolojik ve ekonomik etkisine değinerek, "Burada her yaş grubundan öğrencimiz var. Ev ortamından çıkıp kendilerine veya sevdiklerine bir şeyler üretiyorlar. Tüketme temelli toplumumuzda üretici konumuna geçmek onlara moral ve psikolojik açıdan çok iyi geliyor. İnanın bazen sadece sohbet etmek için bile geliyorlar. Bu kurslar özellikle emekli kadınlar için müthiş bir imkan. Modülleri tamamlayanlar ustalık belgesi kazanıyor. Usta öğreticilik sınavlarında başarılı olurlarsa öğretmenlik yapabiliyorlar. Belirli bir krediyi doldurduktan sonra ise kendi iş yerlerini açma belgesi elde edebiliyorlar" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

