7. Bahar Pediatri Kongresi: Deprem ve Göç

7. Bahar Pediatri Kongresi gerçekleşti
Kongre teması bu yıl deprem ve göç olarak belirlendi
ADANA - Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nın düzenlediği 7. Bahar Pediatri Kongresi gerçekleşti.
Kışla Sağlık Yerleşkesinde bu yıl Deprem ve Göç temasıyla düzenlenen 7. Bahar Pediatri Günleri'ne, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen pediatri uzmanları konuşmacı ve izleyici olarak katıldı.
Konferans öncesi konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Bahar Pediatri Günleri Başkanı Prof. Dr. İlknur Erol, ilk olarak 2012 yılında toplantı olarak gerçekleştirildiğini, ardından hızla büyüyerek kongreye dönüştüğünü ve bunun gururunu yaşadığını belirtti.
Konuşmasında bu sene kongre temasını depremle göç olarak belirlediklerini ifade eden İlknur Erol, sözlerine şöyle devam etti:
"2012 yılında yine bu salonda ilk kez başlamıştık. Bahar Pediatri Günleri olarak başladığımız toplantıya Bahar Pediatri Kongresi olarak devam etmenin onurunu yaşıyoruz. Çok güzel konuşmalar var kongremizde. Biliyorsunuz geçen sene Şubat ayında büyük bir felaket atlattık. Adana ili dahil olmak üzere 11 ilimizde deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Birçok yurttaşımızı kaybettik. Birçok yurttaşımız maddi ve manevi zarara uğradı. Bir taraftan da dünyanın her tarafında çatışmalar devam ediyor. Bölgemizde de çatışmalar var. Bunun oluşturduğu göç ve göçün getirdiği birtakım sıkıntılar var. O nedenle bu seneki kongre temamızı depremle göç olarak belirledik. Konuşmacılarımıza geldikleri, katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından hem katılımcılarımız hem konuşmacılarımız var. Kongremizde yaklaşık 500 katılımcımız var. Bütün yönleriyle çocuk sağlığı ve hastalıklarını tartışacağız."
Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Yasemin Özkale, Kongrenin toplam 3 gün sürdüğünü ve ilk gün kongrede kursların yer aldığını belirterek, "Kongremiz toplam üç gün sürüyor. İlk gün kurslar yer alıyor, toplamda üç kursla kongremizi başlattık. Çocuk yoğun bakım kursu, çocuk üroloji kursu ve sosyal pediatri kursu akabinde kongremiz, Türkiye'nin her yerinden gelen mesleklerinde oldukça tecrübeli hocalarımızın anlatacakları dersler ile devam edecek" dedi.
"Amacımız, genç meslektaşlarımızla yeni gelişmeleri takip etmek"
Projenin amacından da bahseden Yasemin Özkale, "Amacımız burada genç meslektaşlarımızla çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yeni gelişmeleri takip etmek, birbirimize bilgileri, hocalarımızın tecrübelerini aktarabilmek. Biz Başkent Üniversitesi Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Ana Bilim Dalı olarak böyle bir organizasyonda arkadaşlarımızı, kongremizde ağırlamaktan oldukça mutluyuz. Bu bize gurur veriyor. Bir sonraki kongremiz 2026 yılında. Tüm hekim arkadaşlarımızı tekrar kongremize davet etmek istiyorum" diye konuştu.
Türkiye genelinden birçok pediatri uzmanının konuşmacı ve izleyici olarak katılım gösterdiği 3 gün boyunca 3 kurs ve 16 oturum olarak düzenlenen 7. Bahar Pediatri Günleri'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında ihtisas yapmış uzman hekimler, kongre boyunca bilgilerini paylaştılar.
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