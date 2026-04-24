7 mahalleye hitap eden yol konfora kavuştu

24.04.2026 14:18  Güncelleme: 14:19
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesinde 7 mahalleye hitap eden güzergahı beton yol konforu ile buluşturdu.

İl genelinde yaptığı çalışmalar ile ulaşım konforunu artıran Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların uzun süredir beklediği bir ulaşım hamlesini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Akkuş ilçesi Gedikli, Ketendere, Çukurköy, Çavdar, Ceyhanlı, Meyvalı ve Külekcili grup yolunda bulunan 1,6 kilometrelik güzergahta beton çalışması gerçekleştirildi.

7 mahalleye hitap eden güzergahın yıllardır kanayan yara olduğunu ve bu yolun şimdi konfor ile buluşturulduğunu söyleyen mahalle sakinleri çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdiler.

Ceyhanlı Mahallesi Muhtarı Cafer Bolatlı ise "Yıllardır özlemle beklediğimiz yol konfora kavuştu. Bizlerin her zaman yanında olan Ordu Büyükşehir Beledi ye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 19 ilçede ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarına devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

