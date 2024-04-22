7. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Açıldı - Son Dakika
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7. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Açıldı

7. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Açıldı

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen açılış etkinliğiyle 7. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapılarını ziyaretçilere açtı. Bienalde çocuk ve gençlerin geliştirdiği projeler sergilenecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

22.04.2024 15:54  Güncelleme: 16:01
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(İSTANBUL) - "7. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali", Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen açılış etkinliğiyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. 2022 yılında da Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Beşiktaş Çağdaş'ta düzenlenen bienalin bu yıl teması 'UMUT' oldu.

7. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi'nde (MKM) çeşitli etkinliklerle başladı. Çocuk ve ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği bienal; konser, dans gösterileri, sergi ve söyleşilerle kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sanatın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bienalin temasına uygun şekilde çok umutlandık. Bizler düş kurarken bile uyanık olmaya alışığız. Umutlu olmaya çalışıyoruz hep beraber. Bu umudu büyütmeye bu umudu örgütlemeye çalışıyoruz bunun için gece gündüz emek harcıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Bütün ümidim gençliktedir' demişti ve yarın kutlayacağımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara, önümüzdeki ay kutlayacağımız Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere armağan etmiştir. Biz sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanatı semtin kılcal damarlarına yaymak ve artık günümüzde çok pahalı olan kültür-sanata erişimi kolaylaştırmak için göreve geldiğimiz günden itibaren olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Beşiktaş'ta sanata ve sanatçıya verdiğimiz önemin toplumumuzun ruhsal ve kültürel zenginliği için kritik bir unsur olduğuna inanıyoruz. Sanat, insanın iç dünyasına, duygularına, düşüncelerine tercüman olan eşsiz bir dil. Onun sayesinde geçmişimizi anlıyor, bugünümüzü anlamlandırıyor ve geleceğe dair umutlarımızı inşa ediyoruz. Yeni kuşakları destekleyerek, onlara cesaret ve güven vererek, onları geleceğe taşıyacak olan bizleriz. Bu nedenle, bu tarz keyifli ve anlamlı organizasyonları desteklemeye ve sahiplenmeye bugün olduğu gibi her zaman devam edeceğiz."

12 ÜLKE, 25 İLDEN 5 BİN 250 ÇOCUK VE GENÇ

Bu yıl 12 ülke ve 25 ilden 5 bin 250 çocuk ve gencin geliştirdikleri projelerle katılım sağladığı 7. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 22 Nisan- 23 Mayıs tarihleri arasında MKM Beşiktaş Çağdaş'ta olacak. Ayrıca bu yıl deprem bölgesindeki çocuk ve gençlere ait projelerin de yer aldığı bienalde sivil toplum kuruluşları, bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, dijital, teknoloji, dezavantajlı gruplar, iklim öncüleri, deneyim paylaşımı, hayallerin gerçekleştirilmesi, iklim krizi, iklim adaleti, kapsayıcılık gibi alanlarında umudu yeşertmek için neler yapılabileceği sorusuna yanıt arayan çocuk ve gençlere destek olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 7. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Açıldı - Son Dakika

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