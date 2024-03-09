70 Yaşındaki Metin Yıldız, İngilizce Öğrenmek İçin Kursa Gidiyor - Son Dakika
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70 Yaşındaki Metin Yıldız, İngilizce Öğrenmek İçin Kursa Gidiyor

70 Yaşındaki Metin Yıldız, İngilizce Öğrenmek İçin Kursa Gidiyor

Nevşehir'de yaşayan 70 yaşındaki Metin Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olabilmek için İngilizce kursuna kayıt yaptırdı. Haftada 8 saat süren derslere ara vermeden katılan Yıldız, dersleri dikkatlice dinleyerek not alıyor.

09.03.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
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Nevşehir'de yaşayan Metin Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olabilmek için, İngilizce kursuna gidiyor.

Nevşehir Şehit jandarma Onbaşı Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezi ve Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) işbirliğinde açılan İngilizce kursuna kazılan 3 çocuk, 7 torun sahibi 70 yaşındaki Metin Yıldız, kızının tavsiyesi üzerine yaklaşık 1 ay önce İngilizce kursuna kayıt yaptırdı. Yıldız, hafta sonları düzenlenen kursa bastonla yürüyerek geliyor. Haftada 8 saat süren derslere ara vermeden katılan Yıldız, katıldığı dersleri dikkatlice dinleyerek not alıyor.

Metin Yıldız, şu ana kadar derslerden bir çok kelime öğrendi. Adını ve soyadını İngilizce söyleyen Yıldız, sayıları ve günleri de öğrendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 70 Yaşındaki Metin Yıldız, İngilizce Öğrenmek İçin Kursa Gidiyor - Son Dakika

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