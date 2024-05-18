Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki yaşlı adam, bitki satıcılığıyla hayatını sürdürüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki yaşlı adam, bitki satıcılığıyla hayatını sürdürüyor

Kahramanmaraş\'ta 70 yaşındaki yaşlı adam, bitki satıcılığıyla hayatını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Bilal Demir, 10 yaşından beri bitki yetiştirip satıyor. Yüzlerce bitki çeşidi bulunan Demir, müşterilerine çeşitli bitkiler sunuyor ve hayatını bitkilerle geçiriyor.

18.05.2024 10:58
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Kahramanmaraş'ta yaşadığı köyde 10 yaşında başladığı bitki satıcılığını 70 yaşına kadar devam ettiren yaşlı adam, yüzlerce bitkinin arasında hayatını geçiriyor.

Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi'nde dünyaya gelen 70 yaşındaki Bilal Demir, hayatını bitkilere adıyor. 10 yaşından beri yüzlerce bitkiyi yetiştirip sattığını söyleyen yaşlı adam, 30 TL'den 3 bin TL'ye kadar bitki çeşidi sattığını ve hayatını bitkilerle geçirdiğini ifade etti.

İnsanlara faydalı işler yapmaya çalıştığını söyleyen Bilal Demir, "Toplam 200 çeşit çiçek var. Kaktüs, kumkat hanımeli, nar, şeftali, incir ve nar gibi bitkiler var. Genellikle insanlar fide türü alıyor. Bu ürünleri ben köyden getiriyorum fide çeşitlerimiz de var. Domates, biber, yediveren ve Urmu dutu gibi ürünler de var. Durdukça büyür az sulanır. En pahalı bitkimiz 3 bin liraya kumkat, 30 liraya da fideler mevcut. Emekliyim yaşım 70 oldu köyde doğdum ve 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Her yerden müşterim var çevre illerin yanı sıra, Türkiye'nin farklı illerinden de müşterilerimiz gelip benden alır gider. İçeri ve dışarı çiçekleri var 20 çeşit kaktüs var. Kim ne isterse onu hazırlayıp veririm" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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