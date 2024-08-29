70 Yaşındaki Kadın Günde Bin Tandır Ekmeği Üretiyor - Son Dakika
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70 Yaşındaki Kadın Günde Bin Tandır Ekmeği Üretiyor

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilerleyen yaşına rağmen kentte tandır ekmeği üretip geçimini sağlayan 70 yaşındaki Can Paşa Polat'ı iş yerinde ziyaret edip torunlarına burs desteği vereceğini bildirdi.

29.08.2024 12:05
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70 yaşındaki kadın gece saat 03.00'de iş yerine giderek günde bin tandır ekmeği üretiyor

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilerleyen yaşına rağmen kentte tandır ekmeği üretip geçimini sağlayan 70 yaşındaki Can Paşa Polat'ı iş yerinde ziyaret edip torunlarına burs desteği vereceğini bildirdi. 70 yaşındaki kadın gece saat 03.00'da iş yerine giderek günde bin tandır ekmeği üretiyor.

Vali Aydoğdu, ilerleyen yaşına rağmen kentte tandır ekmeği üretip geçimini sağlayan 70 yaşındaki Can Paşa Polat'ı iş yerinde ziyaret edip torunlarına burs desteği vereceğini bildirdi. Kentte Ordu Caddesi üzerinde tandır ekmeği üretimi yapılan iş yerini sabaha karşı 04.00'de ziyaret eden Vali Aydoğdu, burada çalışan işçilerle bir süre sohbet etti.

Aydoğdu, aynı iş yerinde 24 yıldır çalışıp günde yaklaşık 1000 tandır ekmeği üreten 70 yaşındaki Polat'la görüşüp sorunlarını dinledi.

Polat, burada, her gün saat 03.00'de işe geldiğini, evinin geçimini ve torunlarının eğitimlerini tamamlamaları için ilerleyen yaşına rağmen çalıştığını söyledi.

Vali Aydoğdu da azmine hayran kaldığı Can Paşa teyzenin torunlarına eğitimlerini tamamlamaları için destek olacağını ve burs vereceğini belirtti. Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, duygularını "Babadan yoksun torunlarını şefkatle himaye eden bir babaanne. Eşi olmayan kızına babalık yapan merhametli bir anne. Yetmiş yaşına rağmen yorulmak bilmeyen azimli bir Anadolu kadını, Can Paşa Polat annemiz, Allah seni var etsin" ifadeleriyle aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 70 Yaşındaki Kadın Günde Bin Tandır Ekmeği Üretiyor - Son Dakika

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