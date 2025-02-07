71 Yaşındaki Saz Ustası Aşkıyla Üretiyor - Son Dakika
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Yerel

71 Yaşındaki Saz Ustası Aşkıyla Üretiyor

Rasim Çaparoğlu, 50 yıldır sevgiyle saz yapıyor ve türkü söylüyor, sanatına tutkuyla bağlı.

07.02.2025 23:21
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Ailesinden gizli öğrendiği mesleğini 50 yıldır severek sürdürüyor

İlerlemiş yaşına rağmen mesleğini ilk günkü aşk ve heyecanla severek sürdürüyor

Hem saz ustası hem şair hem de bestekar

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 71 yaşındaki saz ustası ve bestekar Rasim Çaparoğlu, ailesinden gizli öğrendiği mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Çaparoğlu, yarım asırdır hem saz yapıp Türkiye'nin farklı bölgelerine satıyor hem tamir yapıyor hem de saz çalıp türkü söylüyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde yaşayan Rasim Çaparoğlu, henüz 14 yaşındayken babasının aile geçimine katkıda bulunması için önerdiği mesleği kabul etmedi. Daha sonra mahalledeki bir bağlama ustasının yanında çırak olarak başladığı saz yapımını 50 yıldır severek sürdüren Rasim Çaparoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen her gün iş yerine gelerek tezgahının başında çalışmaya devam ediyor.

Mesleğini ilk günkü aşk ve heyecanla severek sürdürüyor

Küçük atölyesinde bağlama üretimi ve tamiri yapan Çaparoğlu, 71 yaşında olmasına rağmen mesleğini ilk günkü aşk ve heyecanla severek sürdürüyor. Ustasından saz yapımının yanı sıra çalmayı da öğrenen Çaparoğlu, askere gidip geldikten sonra kendi iş yerini açtı.

Hem saz ustası hem şair hem de bestekar

Gündüz saz imalatı yapan Çaparoğlu, akşamları ise gazinolarda sahne almaya başladı. Aynı zamanda şair ve bestekar da olan Çaparoğlu, yıllardır bulduğu uygun ağaçları oyarak, bağlamaya dönüştürüyor. Kişiye ve sanatçıya göre özel ürün üreten Çaparoğlu, müziğe olan merakının bugün de aynı tutkuyla devam ettiğini dile getirdi.

"Ailem ondan sonra biraz yumuşadılar"

Ailesinden gizli öğrendiği mesleğini 50 yıldır severek sürdürdüğünü söyleyen Çaparoğlu, "İlkokulu bitirdikten sonra ailem beni bir mesleğe koydu ama ben saz yapmayı ve saz çalmayı istiyordum. Fakat ailem müsaade etmiyordu, bu işe 'ayıp, günah' diyorlardı. Ben de iş çıkışlarında gizli gizli bu mahalledeki ustalarımızdan hem saz çalmayı hem de yapmayı öğreniyordum. Zaman içerisinde türkü söylemeyi de öğrendik. Gaziantep TRT Radyosunda iki sene türkü söyledim. Ailem ondan sonra biraz yumuşadı. Bu mesleği yapmamı onayladı. Fakat 'sağda-solda çalma' dediler. Bu şekilde sahneye de çıktık. O zamandan beri de hem saz imalatı hem de tamiri yapıyorum" dedi.

"Gündüz saz imalatı yapıyordum, akşamları da sahnede saz çalıyordum"

Aynı zamanda şiir ve beste de yazdığını da ifade eden Çaparoğlu, "Yüzlerce okunan eserlerim var. Burada bu şekilde yaşayıp gidiyoruz. 20 sene sahnede saz çaldım. Gündüz saz imalatı yapıyordum, akşamları da sahnede saz çalıyordum. Şu anda ise bu iş benim için bir hobi oldu. Dükkan kiram çıktıktan sonra mesele bitiyor. Zaten emekliyim. Yıllardır sahneden ve saz yapımından geçimimi sağladım. 4 çocuğum var, onlar saz çalmayı bilmezler. Çocuklarıma saz çalmayı öğretmedim ama torunlarımın saz çalmasını öğrenmelerini istiyorum. Torunlarımdan gitar, keman ve bağlama çalan var" şeklinde konuştu.

Mesleğini çok sevdiğini ve ömrü yettiği sürece de üretime devam edeceğini belirten Çaparoğlu, "Hiç boş vaktim yok, olmadı. Gençlere de aynı şeyi tavsiye ederim. Müzik, resim, tiyatro, yüzme ve spor kurslarına gitsinler, sosyal aktivitelerini arttırsınlar ve geliştirsinler. Ben bu işi seviyorum. Zaten ben bu meslek için birçok şeyi bıraktım. Resmi kurumlara girmiştim ama mesleğim için ayrıldım. Bu mesleği seviyorum. Bu meslek benim yaşama nedenim ve amacım oldu. Atölyemde tezgahımın üstünde ölü bulunmayı istiyorum. Ömrüm yettiği kadar mesleğimi yapacağım. Beni tezgahımın üstünde yıkılmış bir şekilde görürlerse ancak o zaman mesleği bırakırım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 71 Yaşındaki Saz Ustası Aşkıyla Üretiyor - Son Dakika

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