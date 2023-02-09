72 saat sonra enkazdan çıktı ilk isteği eşinin sesini duymak oldu - Son Dakika
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72 saat sonra enkazdan çıktı ilk isteği eşinin sesini duymak oldu

09.02.2023 11:45

72 saat sonra enkazdan çıktı ilk isteği eşinin sesini duymak oldu Enkazdan sağ çıkarılan kadın kurtarma ekiplerinin telefonuyla eşiyle böyle görüştü, ilk konuşma izleyenlerin yüreğini burktu Kahramanmaraş'da ard arda meydana gelen depremler sonrası en çok etkilenen yerlerden biri olan...

72 saat sonra enkazdan çıktı ilk isteği eşinin sesini duymak oldu

Enkazdan sağ çıkarılan kadın kurtarma ekiplerinin telefonuyla eşiyle böyle görüştü, ilk konuşma izleyenlerin yüreğini burktu

HATAY - Kahramanmaraş'da ard arda meydana gelen depremler sonrası en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. kurtarma ekipleri tarafından Hatay Antakya'da Odabaşı apartmanında kurtarılan annenin ilk isteği eşinin sesini duymak oldu. Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan ve isminin Abdurrauf olduğu öğrenilen koca kurtarma ekiplerinin telefonu ile eşinin sağ salim enkaztan kurtarıldığını öğrendi.

Kahramanmaraş merkezli ard arda meydana gelen iki deprem sonrası 10 il etkilenmiş ve bir çok bina yıkılmıştı. Depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altından ümit veren haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında Hatay Antakya'dan bir güzel haber daha geldi. Çalışmalarda Odabaşı apartmanının enkazında bir kadın sağ salim olarak çıkartıldı. enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği ismi Abdurrauf olduğu öğrenilen kocasının sesini duymak oldu. Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan Koca Abdurrauf karısının enkazdan sağ salim kurtarıldğıını öğrendi. Telefon konuşmasının ardından rahatlayan kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Son Dakika Yerel 72 saat sonra enkazdan çıktı ilk isteği eşinin sesini duymak oldu - Son Dakika

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