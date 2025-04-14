72 Yaşındaki Usta Su İsrafını Önlemek İçin Çalışıyor - Son Dakika
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72 Yaşındaki Usta Su İsrafını Önlemek İçin Çalışıyor

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Erzincan'da İhsan Alpaslan, geliştirdiği aparatla su israfını önlemek için gönüllü olarak çalışıyor.

14.04.2025 09:51
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Su israfına 40 yıllık su tesisat ustasından aparat

ERZİNCAN - Erzincan'da 40 yıldır su tesisatı ustası 72 yaşındaki İhsan Alpaslan, sular boşa akmasın, su israfını önlemek maksadıyla bir aparat geliştirdi. Aparatı, okul ve camilerde gönüllü olarak gidip musluklara takarak su israfının önüne geçiyor.

Su israfını önlemek için evinde aparatı geliştirip ürettiğini kaydeden Alpaslan, "Okullarda ve camilerde gönüllü olarak, ücretsiz bu işle iştigal ediyorum. Bu aparatı kullandığım okulda geri dönüşüm aldım. Cami şadırvanından geri dönüşüm aldım. Yüzde 60'a kadar su tasarrufu olmuş. Bu işi gönüllü yapmamın ardında şöyle bir düşüncem var. Her gün tonlarca farkında olmadan suyu israf ediyoruz. 1 damla suyumuzu bile israf etme lüksümüz yok. Özellikle susuzlukla mücadele eden ülkelerde bir damla su bile çok büyük nimet. Bu düsturla ben bu işe kendimi adadım" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da sosyal medya hesabından su tesisatı ustası 72 yaşındaki İhsan Alpaslan'ın videosunu paylaşarak, "Bazı insanlar su gibi. Sessiz akar, yolu bulur, önüne set çekilse de usulca ulaşır iyiliğe. İhsan Alpaslan mesela. Okul okul, cami cami can suyu taşıyor gelecek nesillere. Bir aparat takıyor musluklara, bir damlayı kurtarıyor israftan. Ama aslında çok daha fazlasını yapıyor. Bize, "Ben ne yapabilirim ki?" sorusunun cevabını gösteriyor. Kimse fark etmiyor belki o vidayı sıktığında ama bir yavrumuz elini yıkarken su daha az akıyor artık. Bir büyüğümüz abdest alırken gönlü rahatlıyor; "Boşa gitmedi" diye. ve işin güzeli şu: Ücret almıyor. Çünkü bazen iyilik, su gibi berrak, su gibi sade, su gibi azizdir. Teşekkür ederiz İhsan Amca. Suya, kalbin setini çeken insanlar oldukça damlaya damlaya çöl olmaz bu dünya. İyi ki varsın" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 72 Yaşındaki Usta Su İsrafını Önlemek İçin Çalışıyor - Son Dakika

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