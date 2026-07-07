745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar başladı - Son Dakika
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745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar başladı

745. Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar başladı
07.07.2026 09:50  Güncelleme: 09:52
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 11-13 Eylül'de düzenlenecek 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için ön hazırlık kurultayı yapıldı. Vali, milletvekili ve Yörük dernek temsilcileri katıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar başladı.

Eylül 11-12-13 tarihlerinde gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde düzenlenen Ön Hazırlık Kurultayı'nda, organizasyonun hazırlık süreci ve program detayları ele alındı. Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen kurultaya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gelen Yörük dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının başkan ve temsilcileri katıldı. Kurultayda, 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenecek etkinlikler, organizasyon süreci ve hazırlık çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, şenliklerin daha geniş katılımla ve daha etkin bir organizasyonla gerçekleştirilmesi için görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yörük Kurultayı sadece bir istişare toplantısı değil, ortak hafızamızı diri tutan, köklerimizle bağımızı güçlendiren ve geleceğe birlikte yürüme irademizi ortaya koyan önemli bir buluşmadır. Burada ortaya konulan her görüş ve öneri, 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Program katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlıklar başladı - Son Dakika

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